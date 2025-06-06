何伯何太被捕︱何伯被控一項傷人罪　今早屯門裁判法院提堂

因接受電視台採訪而出名的何伯，上周五（30日）與妻子在屯門菁田邨菁信樓互相襲擊。據知何伯用摺刀施襲，何太後腦受刀傷，反擊咬傷何伯，二人全身染血，同涉傷人罪被捕。經警方經調查後，何伯被暫控一項傷人罪，案件今日（6日）早上在屯門裁判法院提堂。



何伯何及何太葉秀定，去年因接受TVB節目《東張西望》訪問而爆紅。（影片截圖）

至於何太同被暫控一項傷人罪，案件已於上周六（31日）上午西九龍裁判法院提堂。她獲准以5000元現金保釋，條件包括不得直接或間接接觸控方證人、不得離港、不得返回案發地點，亦須交出旅遊證件及每星期三次到屯門警署報到。

何太葉秀定獲准以5千元保釋。(陳蓉攝)

何太上周在醫院回應記者提問時哭訴：「我唔會原諒佢！我對你（何伯）咁好, 你竟然傷我……」又憶述事發經過：「佢（何伯）想殺我，佢攞把刀喺後面襲擊我。咩事都冇發生，佢偷偷地襲擊我想殺我。」

何太在醫院回應記者提問時哭訴：「我唔會原諒佢！我對你咁好, 你竟然傷我……」（黃學潤攝）

何太眼泛眼光憶述事發經過：「佢（何伯）想殺我，佢攞把刀喺後面襲擊我。」（黃學潤攝）

何太在急症室經治理後，由醫護人員推上病房留院，只見她頭部有紗布包紮住，合上雙眼。當記者問到會否原諒何伯，她顯得有點激動，哭說：「我唔會原諒佢。我對你（何伯）咁好，你竟然傷我。我對你咁好，你傷我。」又指沒有先兆，何伯偷偷從後襲擊。

被記者問及是否涉及第三者，何太斷言否認：「唔係呀！」再問因何事爭執，她卻沒有回應。

何太後腦受傷流血。（黃學潤攝）

何太後腦受傷流血。（黃學潤攝）

警方表示，上周五（30日）早上近8時半接獲住戶報案，指屯門菁田邨菁信樓有人在一單位呼叫。人員接報到場，經初步調查，懷疑77歲何姓男子及44歲葉姓女子於單位因生活問題起爭執，其間葉女懷疑被何男以一把多用途刀襲擊，而何男則疑被葉女咬傷。

二人清醒被送往屯門醫院治理。警方以涉嫌傷人將他們被捕。案件交由屯門警區刑事調查隊第四隊跟進。

何伯何太爭執期間，何伯取出一把萬用摺刀，何太後腦被刀傷兩吋傷口流血，何太則用口咬何伯左手手指。現場可見，案發走廊遺下染血敷料及口罩。（蔡正邦攝）