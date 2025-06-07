牧師31年前教堂內兩性侵13歲女　警今年接報拘人　港澳信義會助查

警方表示，今年5月21日接獲一名44歲本地女子報案，指分別於1993年至1994年期間被一名男子性侵犯。案件交由深水埗警區重案組第二隊接手調查。經深入調查後，人員昨日（6月6日）在粉嶺區拘捕一名66歲姓李本地男子，涉嫌「與21歲以下女童作出肛交」及「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」。他已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。



據了解，被捕男子為一名退休牧師，涉案時年約32歲。消息指，他在1993年9月至1994年3月期間的兩個不同日子，於深水埗北河街179號一教堂內溫習期間，性侵犯事發時僅13歲的女事主。

深水埗警區重案組第二隊接手調查。

據知，涉事教會為港澳信義會，警方已與相關教會管理層進行溝通，得到相關教會協助跟進調查。相關教會亦會協助警方了解會否有其他受害人。警方呼籲所有性罪行的受害人挺身而出作出舉報。對於性侵罪行，警方一向採取零容忍態度，無論案件發生於何時，警方必定會嚴肅跟進。

警方呼籲未報案的受害人盡快與警方聯絡。市民如有相關資料提供，請致電3661 9814、3661 9815或6332 4248與深水埗警區重案組第二隊調查人員聯絡。

《香港01》正向港澳信義會查詢事件。