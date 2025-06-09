舂坎角地盤20人拉橫額追$350萬　判頭﹕工人無錢開飯!我都搞唔掂!

香港舂坎角一個地盤今早（9日）有工人拉橫額追薪。現場有約20名建築工人，在地盤大門及棚架上拉起「有汗出，冇糧出」、「尚實工程，無良僱主，還我血汗錢」、「奸商吸血鬼」的橫額。據判頭指出，涉嫌拖薪的為大判尚實工程有限公司，至少50名判頭及工人無糧出，部分人在新年過後已被拖數，至少已近5個月，總金額約350萬元，「一個夥計都爭10萬8萬，而家佢哋無錢開飯，我都搞唔掂喇！」



涉事地盤位於舂坎角鄉郊建屋地段第1220號用地，業主為中國電信國際有限公司，將發展對外電訊站用途。（翁鈺輝攝）

涉事地盤位於舂坎角鄉郊建屋地段第1220號用地，業主為中國電信國際有限公司，將發展對外電訊站用途。中國電信已向被拖薪工人發聲明，指公司已按合同條款如期支付所有應付工程款項予前總承建商尚實，尚實職務在上周五（6日）起已被解除，呼籲其旗下各分包商盡快有秩序地撤離工地，並著被拖款分包商向勞工處尋求協助。

有扎鐵工人指，雜項、釘板、泥水、搭棚、扎鐵等建築工程，均為尚實的分判商，全部被拖款。地盤工程由去年九月開始，直至今年初開始陸續欠薪，受影響人數至少50人，金額達350萬元。他不清楚為何大判與業主終止合約，但強調﹕「總之工人、細判頭都係想有糧出啫，就係咁簡單。」

扎鐵工人指，雜項、釘板、泥水、搭棚、扎鐵等建築工程，均為尚實的分判商，全部被拖款。今日工人到地盤拉橫額。（翁鈺輝攝）

另一名搭棚「三沙」黎先生稱，他手下約7至8名工人，過年至今仍未收到薪酬，「一個夥計都爭10萬8萬，而家佢哋無錢開飯，我都搞唔掂喇，大判無人理我哋，發展商又無人理，所以搞到今日咁樣。」據他所知，扎鐵、釘板、雜項、墨斗、天秤等工種均無出糧，他估計總受影響人數甚至可能高達百人，「扎鐵50、釘板40幾、我哋就10個8個」。

工人上周已曾到勞工處尋求協助，惟未有進展，今日下午會再向處方求助。

另一名搭棚「三沙」黎先生稱，「一個夥計都爭10萬8萬，而家佢哋無錢開飯，我都搞唔掂喇。」（翁鈺輝攝）

業主中國電信國際有限公司聲明指，作為負責任的業主，公司已按合同條款如期支付所有應付工程款項予前總承建商（尚實工程有限公司）的指定帳戶，並有完整付款記錄，但仍有分包商表示出現遭拖欠應付工程款項的情況，對此，公司深表遗憾，惟有關欠款非其公司責任，亦非因其公司造成。

尚實作為總承建商的職務自2025年6月6日起已被解除，不再是此工程項目的總承建商，而尚實聘用的分包商亦因而再與此工程項目無關。如確實有任何工程款項拖欠的情況，分包商應直接與尚實接洽或尋求勞工處的協助。尚實所負之債務或民事責任，均與公司無關。

公司已正式要求尚實盡快撤離工地。由於尚實聘用的分包商已與此工程項目無關，敦請各分包商盡快有秩序地撤離工地。

舂坎角一地盤大判疑拖數，約20名判頭工人到場拉橫額追薪。（翁鈺輝攝）