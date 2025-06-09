好人好事｜澳門2職安真漢子游水200米救人　力竭倒石灘獲網民激讚

澳門舊大橋對開海面昨日（8日）有人在海中載浮載沉，兩名職安真漢子見義勇為，拿着疑似空膠箱，跳海游足200米救人，義舉獲網民激讚。救人影片於今日（9日）在網上流傳，可見兩名熱心男子疑脫去衣物後落水救人，他們游至海中心抓緊事主，將他拖回石灘上，並交由消防及救護員為事主搶救。其中一名熱心人疑一度力竭，倒地不起。上傳影片的網民則指，兩男為建築公司的工人，雖然抱憾沒有成功挽回生命，但仍希望大眾鼓勵兩男的善舉，「呢啲唔係常人有嘅勇氣，真係好厲害！」、「社會需要你地呢啲好心人！」



片中身穿綠色上衣的男子「強哥」利用空箱浮力靠近墮海男。（Alex Choi／澳門高登起底組）

有網民今日 （９日）在社交平台上發帖及上傳影片，指片中兩名勇敢下海救人的男子，為建築公司工，並稱「呢啲唔係常人有嘅勇氣，真係好厲害！救完人上岸，自己都累到攤低動不了」、「感謝你地既付出！」、「社會需要你地呢啲好心人！」。

拍攝影片的人士相信為兩名熱心男子的同事，在影片中稱呼二人為對「強哥」及「東兵柳（音）」。片中所見，身穿綠衣的「強哥」，借助疑似空膠箱的浮力，靠近墮海男。另一片段中，事主已被兩人救上岸，救護員進行心外壓急救，而救人強哥疑已力竭，倒地不起，另一穿紅色內褲的救人男子則慢慢步離現場。拍片對他們的善舉感佩服，「好犀利，應該有200米遠」。

救人的「強哥」已力竭倒下，拍片者直指兩人「好犀利，應該有200米遠」。（Alex Choi／澳門高登起底組）

澳門媒體報道，指昨日（８日）上午8時37分，一名非澳門中年男子昨晨疑在舊大橋（即「嘉樂庇總督大橋」）墮海，救起後送院搶救無效。司警將案件暫列為屍體發現案，初步調查，屍體上未發現由刑事或暴力所造成的外傷，確實死因有待法醫檢驗和調查科進一步調查後確定。案件交由司警調查部門跟進。