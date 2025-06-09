日本暴力團5男被捕　涉隱瞞身份租酒店　與港黑社會14K辦結盟儀式

日本傳媒今日（9日）報道，指當地警視廳拘捕5男，包括日本三大黑幫之一「住吉會」成員及準暴力團「中國龍會」幹部，涉嫌於2023年3月，隱瞞身份預約山梨縣內一間酒店，借用其餐廳，與香港黑社會團伙「14K」進行一種被稱為「盃事」的結盟儀式。據知，結盟的目的是為了方便彼此在兩地之間進行犯罪活動，當地警方正調查會否與國際犯罪活動有關。



被捕5人中，包括被列為指定暴力團「住吉會」的二次團體總長田島和幸（53歲）、另一二次團體幹部松木秀美（62歲）、被列為準暴力團的「中國龍會」幹部白井宇太郎（53歲）及白井加次郎（51歲），以及中國籍男子陳華雄（46歲）。他們涉嫌詐騙，被警視廳暴力團對策課拘捕。

圖為在東京街頭執勤的警視廳人員。（Getty Images）

當地警視廳指，2023年3月中旬，田島等人為了與其他黑幫組織結盟，隱瞞自身為暴力團成員的身份，預約山梨縣內一間酒店，並於3月下旬入住酒店及借用餐廳。田島與懷疑是香港黑社會組織「14K」成員，約30人於餐廳內進行建立親族關係的「盃事」，松木、白井、陳4人分別負責見證、監護、翻譯及租酒店。

警視廳正調查日本暴力團與香港黑社會之間的關係，以及有無涉及跨國犯罪活動。

日本東京警視廳警員。（Getty Images）

根據資料，若住宿者符合日本法例《防止暴力團成員不法行為等之法律》規定的暴力團、暴力團成員或暴力團相關人員及其他反社會勢力的情況，日本酒店有權拒絕出租房間。