沙田4車相撞意外　48歲司機為救同事壞車捱撞昏迷　留醫4日不治

大埔公路沙田段上周四（5日）發生4車相撞嚴重車禍。一輛豐田私家車因故障停車，另一輛寶馬私家車到場協助，惟兩名司機落車查看期間，突然有一輛比亞迪私家車收掣不及猛撼該兩車，再撞及一輛巴士。意外中48歲蔡姓寶馬男司機重創昏迷，送院搶救，惟延至昨日（9日）晚上10時不治。



意外涉及3輛私家車及1輛巴士，兩人受傷，其中一人昏迷。（羅日昇攝）

網上圖片可見，其中一輛涉事私家車嚴重損毀，旁邊有一名男子坐在地上待援；現場有大批消防員及警員在場營救傷者。(facebook／香港公共交通智庫）

警方表示，6月5日晚上8時40分，3輛私家車和一輛巴士沿吐露港公路往上水方向行駛，當駛至近大埔公路沙田段時，其中一輛私家車據報因故障停下，另一輛私家車其後亦停下。48歲蔡姓男司機（非故障車輛司機）下車，站在故障車輛旁邊查看，餘下一輛私家車駛至，懷疑收掣不及撞向故障私家車和巴士，故障私家車亦撞向蔡男私家車。

救護員接報到場，蔡男頭部受傷，故障私家車上的21歲蔡姓男司機頭手受傷，分別昏迷及清醒送往威爾斯親王醫院接受治理。

經初步調查，涉案38歲林姓男司機涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷被捕，現正被扣留調查。

九巴回覆指，6月5日晚上約8時40分，九巴一輛開往大埔（富亨）的路線271巴士，沿吐露港公路駛至近沙田污水處理廠時，懷疑被左方的交通意外波及，巴士車長及乘客均沒有受傷。九巴會配合警方調查事件起因。

網上圖片可見，其中一輛涉事私家車嚴重損毀，整架「摺埋」，旁邊有一名男子坐在地上待援；現場有大批消防員及警員在場營救。警方現正調查車禍起因。

比亞迪男司機登上警車助查。（戴慧豐攝）

沙田發生4車相撞意外，其中涉及3輛私家車及1輛巴士，兩人受傷一人昏迷。（羅日昇攝）

沙田發生4車相撞意外，其中涉及3輛私家車及1輛巴士，兩人受傷一人昏迷。（羅日昇攝）

沙田發生4車相撞意外，其中涉及3輛私家車及1輛巴士，兩人受傷一人昏迷。（羅日昇攝）