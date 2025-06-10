灣仔女的士司機捱撞｜抬車途人親述經過：拉佢出嚟　然後用遮遮佢

灣仔港灣道鷹君中心對開今日下午發生交通意外，一名女的士司機，停車落地期間被另一輛的士撞倒，並捲入車底。在場多名途人合力抬起的士將傷者救出，其中一名出力抬車的途人憶述經過稱，有人大叫：「叫啲男人托高架車，十幾個男人。有人拉佢（傷者）出嚟，然後用遮遮佢。」



有途人為傷者打傘遮陰。（朱先生提供）

大批消防員在場拯救。（朱先生提供）

消防員趕到拯救。（朱先生提供）

有份抬車救人的朱先生在場稱，聽到「『呀』一聲，有啲人出嚟，知道有人夾喺車底。大家叫啲男人托高架車，十幾個男人，喺車頭位置。佢（傷者）個膊頭應該（被的士）壓到。有人拉佢出嚟，然後用遮遮佢，因為熱同曬呀！」未幾消防車和救護車相繼到場。

朱先生續稱，其中一名男途人抬車期間甩鞋，一隻鞋也夾在左前胎下。朱先生形容，傷者叫聲很大：「三份一個身，個膊頭畀車壓住。當時都唔知嚴唔嚴重，（傷者）出嚟嗰陣係清醒。」他估計涉事車速應該唔快：「成條車龍，應該好慢。」但傷者為何停車落地則不得而知。

消防員趕到拯救。（朱先生提供）

傷者獲救。

傷者被送往律敦治醫院。

救援人員在場為傷者急救及打傘。

司機接受酒精測試。（黃偉民攝）

現場消息稱，女傷者駕駛的士沿港灣道西行，至鷹君中心對開停下並落車。其間尾隨另一架的士疑收掣不及撞上，將她撞倒。消息稱，女傷者被困車底，在場逾十人合力抬車將她救出，亦有人拉開一塊布為她遮陰。

警方在場調查。（羅敏妍攝）