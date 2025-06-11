有汗出無糧出｜東涌公屋地盤判頭與工人堵路示威　追$1700萬欠款

今日（11日）上午８時許，數十名三判工人到東涌第100區公屋地盤追薪，工人高舉「有汗出無糧出」的橫額抗議，並走出迎東路路中堵路，阻塞交通；另有一批工人則走上地盤平台掛起寫有「有汗出無糧出」的白布，高呼口號示威。警方接報到場勸阻，工人始返回路邊。三判判頭指，地盤總承建商原為精進，拖欠4至5月的薪金、工程費及保固金，受影響工人逾100人，涉款約1700萬元。隨後勞工處人員到場與工人及判頭磋商。



房屋署回覆指，房委會一直按工程合約和既定程序支付工程費用予總承建商，並一直責成總承建商妥善處理合約分判商工人的薪金安排及解決任何欠薪問題，會密切留意事態進展並已再次督促總承建商妥善解決工人薪金問題。



工人走到地盤平台掛白布及叫口號追薪，警方到場了解情況。（蔡正邦攝）

工人走到地盤平台掛白布及叫口號追薪。（張智浩攝）

三判判頭許先生受訪指，他已在東涌第100區公屋地盤工作約兩年，一直準時出糧，惟今年4至5月卻被拖薪。他早前已向二判反映問題，但二判推說總承建商精進沒發款。據他所知，精進被政府拒續牌後，地盤工人仍如常開工，但政府與精進就工程進度及計算款項上疑各有說法，導致現時工人無糧出，連同工程費及保固金等，多名三判判頭被拖欠約1700萬元。

許先生指，昨日（10日）已聯同6名三判判頭到地盤追薪，勞工處及房署人員亦有到場，但他向職員查詢時，卻未獲一個交代，故今日他與6名三判判頭繼續前來追薪，並將行動升級，希望當局有所回應。

房屋署回覆指，今日有工人聚集向總承建商精進建築有限公司追討欠薪，並前往附近馬路阻塞交通。房屋署、警方和勞工處人員迅速抵達現場，立刻解除堵路、協助維持現場秩序和處理情況。

而房委會一直按工程合約和既定程序支付工程費用予總承建商，並一直責成總承建商妥善處理合約分判商工人的薪金安排及解決任何欠薪問題。房委會高度重視工人權益，會密切留意事態進展並已經再次督促總承建商妥善解決工人薪金問題。

今早工人拉橫額走出迎東路阻塞交通。（工人提供圖片）

今早工人走出迎東路阻塞交通。（工人提供圖片）