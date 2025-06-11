警一周接逾百宗投資騙案涉$8,800萬　72歲婦被呃$235萬兼欠40萬債

警方於過去一周，接獲超過100宗網上投資騙案，總損失超過8,800萬元。警方透過Facebook專頁「CyberDefender守網者」再次提醒巿民，如有陌生人突然介紹「低風險、高回報」的投資計劃，切記提高警覺：「呢啲不請自來嘅投資機會，其實只係騙徒嘅糖衣陷阱，一唔小心就會中伏。」



「守網者」指騙徒通常透過社交媒體廣告或白撞訊息，自稱投資專家或專業人士結識受害人，再誘使他們下載假應用程式或進入假投資平台開戶投資，初期製造獲利假象，吸引受害人繼續投資，直到不能提款時，受害人方知被騙。

過去一星期，警方共接獲超過100宗網上投資騙案，總損失超過8,800萬港元。其中一名72歲本地女子收到白撞WhatsApp訊息，認識一名自稱投資專家嘅男子，被誘騙進入假網站投資股票，在3個月內轉賬近235萬港元到騙徒指定嘅戶口，當不能提現款時，方知被騙。案中受害人不但損失所有積蓄，更欠下近40萬港元債務。

「守網者」提醒巿民，謹記 :

1. 在投資虛擬資產前，要充分了解相關產品特性和風險；

2. 切勿轉賬至個人戶口進行投資，如透過加密貨幣轉賬更應審慎；

3. 切勿進入不明來歷的網站或按不明連結；

4. 如有懷疑，可在守網者網站 ( https://cyberdefender.hk )的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」作詐騙風險評估。

