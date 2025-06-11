灣仔內地女疑公司欠款$1000萬遭淋通渠水　警拘17歲無業黑幫青年

灣仔周一（9日）發生傷人案，一名35歲姓蔣內地女子，在莊士敦道211號一酒店地下登上一輛七人車時，懷疑遭一名男子淋潑不明腐蝕性液體，其司機立即報警，蔣女面部及雙腳紅腫脫皮，清醒送律敦治醫院治理。消息指，事件案件涉及受害人所屬公司的一筆生意糾紛，欠款超過1,000萬元。



灣仔警區反三合會行動組接手調查，經過翻查天眼後，今日（11日）拘捕一名有黑社會背景的17歲無業青年，涉嫌「意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體」罪。



警方在案發地點附近，起回一個涉案的通渠水容器。(羅日昇攝）

灣仔警區反三合會行動組督察胡偉祺表示，由於案件性質嚴重，灣仔警區反三合會行動組第二隊接報後立即接手調查。警方在案發地點附近，起回一個涉案的通渠水容器，並翻查大量銳眼計劃下安裝的閉路電視，即日鎖定施襲者身份，並展開追捕行動。

警方檢獲事發時傷者穿著的衣物及一個通渠水樽。(羅日昇攝）

警方於今日（11日）凌晨在元朗，以「意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體」罪拘捕了一名17歲，有三合會背景的中國籍無業青年。他現正被扣留調查 ，警方現正調查其犯案動機。

灣仔警區反三合會行動組督察胡偉祺交代案件。(羅日昇攝）

根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》，任何人意圖使任何人受傷、燒傷、外貌毀損、成為傷殘或身體受其他形式的嚴重傷害，非法及惡意向任何人淋潑腐蝕性液體。 一經定罪最高可判處終身監禁。而且更令傷者蒙受永久的身體和心理上的傷害。

警方呼籲青少年切勿受朋輩的唆擺， 干犯任何罪行自毀前途；並對三合會招攬青少年犯法，予以強烈譴責，強調對於三合會行動採取零容忍的態度，將違法者繩之以法。

▼6月9日莊士頓道淋通渠水案現場▼

灣仔莊士頓道一名女子被人淋液體襲擊受傷，警員在附近檢走一個通渠水樽。（陳浩然攝）