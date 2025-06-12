海關放蛇揭3間美容院用冒牌瘦身儀器　療程收費便宜3成　 4女被捕

海關早前接獲消費者投訴，指有美容院使用冒牌儀器提供美容及瘦身療程。海關昨日（11日）喬裝顧客，突擊搜查3間分別位於荔枝角、旺角及尖沙咀的美容院，檢獲共值約18萬元的冒牌美容及瘦身儀器，並拘捕4人。



海關表示，正貨儀器每部售價為60萬至100萬元不等；而冒牌儀器僅其價錢一成，有關美容院的療程收費，比坊間同類型的療程便宜3成以上。海關正調查有關冒牌儀器的來源地，並指相關療程涉及利用射頻及超聲波等技術，直達消費者的皮膚深層進行療程，使用冒牌儀器有機會導致皮膚紅腫或過敏，得不償失。



海關檢獲共值約18萬元冒牌美容及瘦身儀器。（黃煦緻攝）

海關表示，經過深入調查及在商標持有人的協助下，昨日（11日）在全港多區採取特別行動，「放蛇」喬裝顧客，突擊搜查3間分別位於荔枝角、旺角及尖沙咀的美容院。

行動中，海關一共檢獲3部懷疑冒牌的美容瘦身儀器，估計市值共約18萬港元。人員一共拘捕4名女子，年齡介乎27至56歲，包括兩名負責人及兩名員工，涉嫌觸犯商品說明條例，她們獲准保釋候查。案件仍在調查中，不排除稍後會有更多人被捕。

海關「放蛇」突擊搜查3間分別位於荔枝角、旺角及尖沙咀的美容院。（黃煦緻攝）

冒牌機價錢僅正貨一成 療程收400至600元 比坊間便宜3成

海關表示，行動中檢獲的美容儀器均屬同一款商標。 惟在外觀、價錢以及功能上，冒牌的美容瘦身儀器與正牌儀器有若干差異。 例如正牌儀器的機背扶手位置呈一個微微的彎曲狀，但檢獲的冒牌儀器呈一個直角狀；正牌儀器機身位置印有註冊商標，清晰自然，而冒牌儀器的印刷相對是比較粗糙，個別儀器甚至缺少了商標註冊。海關相信，不法份子受成本及技術所限，在處理冒牌儀器的細節方面比較粗疏。

至於售價方面，有關檢獲儀器的型號，正貨售價每部60萬至100萬元不等，而同類型的冒牌儀器，只需一成或更便宜的價錢，大約6萬元。因此有關療程收費，涉案美容院收費由400元至600元不等，比坊間同類療程收費起碼便宜3成或以上。

有關檢獲儀器的型號，正貨售價為每部60萬元至100萬元不等，而冒牌儀器只需一成的價錢。（黃煦緻攝）

外觀、價錢以及功能上，冒牌的美容瘦身儀器與正牌儀器有若干差異。（黃煦緻攝）

涉案美容院警覺 遇查詢僅透露地區 落訂後始供地址

海關版權及商標調查科高級調查主任吳家俊指，涉案美容院規模較小及個體經營，並非連鎖集團，目標顧客是本地居民。涉事美容院利用社交平台宣傳推廣業務，有個別美容院相當警覺，遇上顧客查詢時，只會透露美容院的所屬區域，直至顧客繳付訂金確認預約服務後，才會透露美容院的確實地址。

由於相關的療程涉及利用射頻以及超聲波等技術，直達消費者的皮膚深層進行療程，若使用這些沒有安全認證的冒牌儀器進行療程，有機會導致消費者的皮膚出現紅腫，或過敏的徵狀。消費者既得不到預期的美容瘦身效果，更有機會弄巧反拙，得不償失。

海關版權及商標調查科高級調查主任吳家俊交代案件。（黃煦緻攝）

香港海關重申，將繼續嚴厲執法，與商標持有人保持緊密聯絡，密切監察市面情況，全方位打擊各類型冒牌侵權活動，並提醒商戶在採購貨品或美容儀器時，應小心謹慎。管有冒牌物品作商業用途屬嚴重罪行，需要負上刑責。

市民應光顧信譽良好的店舖或美容院，若對所購買的貨品或提供美容療程的儀器真偽有懷疑，應先向相關商標持有人或其代理查詢，或瀏覽他們的網頁，包括商標持有人直接購買正牌儀器的美容院清單，以獲得最新的防偽資訊。

根據商品說明條例，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格舉報懷疑冒牌活動。