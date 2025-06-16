北角車禍│警指貨車司機落車卸貨　失控溜前肇禍　司機涉危駕被捕

北角英皇道周日（15日）晚上9時許發生車禍，一輛貨車據稱在長康街落斜，左轉英皇道時失控，撞向往西行線一支燈柱，跟車工人腳被夾住困於車內，呈半昏迷；與司機兩人同受傷。兩人由消防救出，再由救護車送往東區醫院診治。乘客送院後恢復清醒。意外發生期間，貨車沿行人過路線衝上行人路，多名途人見狀立即走避，跑上行人路幸無被波及。



行人過路處為綠燈，貨車沿行人過路線剷至行人路燈柱，期間有多名途人跑上行人路。(讀者提供車CAM)

警方表示，車禍事發於15日晚上9時15分。據報，47歲姓鄧中型貨車男司機，將其貨車停泊在長康街後下車卸載貨物，期間貨車懷疑失控溜前，直至撞到長康街與英皇道交界一支燈柱。救援人員接報到場，經初步調查，鄧男涉嫌「危險駕駛」被捕，現正被扣留調查。案件被列作「危險駕駛」及「交通意外有人受傷—政府財物損毀」。姓鄧貨車司機額頭及手臂受傷；77歲姓梁男乘客腳受傷。兩人清醒被送往東區尤德夫人那打素醫院治理。

多名市民試圖打開貨車車門，營救被困乘客。（facebook／北角有樂 / Glory Or）

警員到場，協助將貨物搬回貨車上。（羅日昇攝）

現場北角長康街「長命斜」，過去曾發生校巴衝100米嚴重車禍。2018年12月10日下午1時許，一輛19座校巴停泊在長康街近堡壘街，司機落車關門後校巴溜前，以身擋車反遭捲入車底拖行重傷。校巴繼而連撞兩的士，剷上長康街左邊行人路繼續衝前，橫越英皇道剷上行人路及衝入熙和街。當時路邊多個攤檔附近人潮如鯽，多人被撞倒，最終釀成5死10傷。