酒後載3歲女兒觀繞跣胎　連撞兩車釀2傷　貨van司機遭警員警告

觀塘繞道發生交通意外，釀成兩人受傷，一名載同3歲女兒的客貨車司機，涉嫌酒後駕駛遭警方警告。事發在今午（17日）約1時19分，該輛客貨車、一輛私家車及一輛5.5噸密斗貨車，在觀塘繞道近香港郵政中心對開相撞。客貨車上一名3歲女童面部受傷，私家車司機則報稱頸傷，兩人均清醒被送到聯合醫院治理。



觀塘繞道3車相撞，其中客貨車撞至打白鴿轉後逆線停在路上，一輛私家車被撞至車頭損毀。（fb香港突發事故報料區2.0/Bosco Chu）

警方經初步調查後相信，28歲姓陳客貨車男司機，當時載同3歲女兒，沿觀塘繞道二線行駛。途至香港郵政中心對開時，懷疑「跣胎」失控，「打白鴿轉」後停在二線。尾隨私家車收掣不及撞到客貨車，客貨車被推到一線，再撞到密斗貨車。

意外後，警員為3車司機進行酒精測試，私家車33歲姓黃男司機、密斗貨車68歲姓何男司機，測試結果均為零度；惟28歲姓陳客貨車男司機的結果顯示他曾經飲酒，但沒有超標，遭警員警告。

觀塘繞道3車相撞，其中客貨車撞至打白鴿轉後逆線停在路上，警員在場調查。（fb香港突發事故報料區2.0/Bosco Chu）