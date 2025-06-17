酒後載3歲女兒觀繞跣胎 連撞兩車釀2傷 貨van司機遭警員警告
撰文：凌逸德
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觀塘繞道發生交通意外，釀成兩人受傷，一名載同3歲女兒的客貨車司機，涉嫌酒後駕駛遭警方警告。事發在今午（17日）約1時19分，該輛客貨車、一輛私家車及一輛5.5噸密斗貨車，在觀塘繞道近香港郵政中心對開相撞。客貨車上一名3歲女童面部受傷，私家車司機則報稱頸傷，兩人均清醒被送到聯合醫院治理。
警方經初步調查後相信，28歲姓陳客貨車男司機，當時載同3歲女兒，沿觀塘繞道二線行駛。途至香港郵政中心對開時，懷疑「跣胎」失控，「打白鴿轉」後停在二線。尾隨私家車收掣不及撞到客貨車，客貨車被推到一線，再撞到密斗貨車。
意外後，警員為3車司機進行酒精測試，私家車33歲姓黃男司機、密斗貨車68歲姓何男司機，測試結果均為零度；惟28歲姓陳客貨車男司機的結果顯示他曾經飲酒，但沒有超標，遭警員警告。
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