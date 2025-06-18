深水埗55歲婦管理3私煙倉庫派貨斷正　海關檢值180萬元貨

香港海關今日（18日）在深水埗進行反私煙行動，成功搗破3個私煙倉庫，並拘捕一名55歲報稱無業的女子，檢獲約40萬支私煙，市值約180萬港元，應課稅值約132萬港元。海關調查顯示，被捕女子利用其住所及區內兩個劏房作為私煙的儲存及分銷中心，企圖化整為零以逃避偵查。海關強調，買賣私煙均屬違法，一經定罪，最高可處罰款100萬港元及監禁兩年，市民切勿以身試法。



香港海關今日（18日）在深水埗搗破3個私煙倉庫，拘捕一名55歲女子，檢獲約40萬支私煙市值約180萬港元。（羅敏妍攝）

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香港海關稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任麥頌賢表示，海關今日（18日）在深水埗進行反私煙行動，搗破3個私煙倉庫拘捕一名女子。被捕人55歲，報稱無業。海關檢獲40萬支懷疑私煙，價值180萬元，應課稅值132萬元。

人員在深水埗截查一名女子，在其手提袋內發現2000支私煙，隨即帶女子返回其報稱住所，在單位檢獲另外2000支，期間發現女子涉及其他單位租約及信件，於是帶到區內兩個劏房單位調查，分別發現15萬及20萬支私煙。

海關相信3個儲存及分銷中心運作約3個月，主要供應區內用家，涉案人士企圖化整為零, 分開存放，減低被海關一網打盡的風險。海關在涉案倉庫搵到不同的行李箱，私煙來源仍在調查中，暫時調查相信是一人犯案。涉案女子被海關截查時，估計準備在區內私煙分發私煙。

海關強調買賣私煙同屬違法，而根據應課稅品條例，任何人若處理、管有、售賣或購買試煙，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款100萬元及監禁兩年，市民可致電海關24小時熱線25456182，或透過舉報罪案專用電郵賬戶crimereport＠customs.gov.hk，舉報懷疑私煙活動。