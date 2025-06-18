大埔超級城外比亞迪私家車疑失控　剷行人路毀石柱　一女捱撞送院

大埔發生驚險車禍。今日（18日）傍晚6時01分，一輛私家車沿安邦路行駛，途至大埔超級城對出時，懷疑失控，剷上行人路撞毀石柱，一名女途人疑走避不及亦被撞到，腳部受輕傷，幸仍清醒，由救護車送往那打素醫院治理。



網上圖片可見，現場為大埔超級城對開，事發時人來人往，涉事白色比亞迪私家車剷上行人路，幸有石柱阻止私家車直衝入商場，否則後果不堪設想，惟石柱則被撞至「連根拔起」。傷者坐在地上，有途人上前施援；事後亦有大批消防及救護員到在場協助救援。



現場為大埔超級城對開，事發時人來人往，有途人向坐地上的女子施援。（facebook／大埔 TAI POPassionateHedgehog954）

一輛白色比亞迪疑失控剷上行人路撞傷女途人，幸有石柱阻擋，否則私家車恐直衝入大埔超級城。（facebook／大埔 TAI PO ）

一名女子走避不及被撞倒，腳部受傷清醒送院。（讀者提供）

意外後，大批消防及救護員在場施援。（讀者提供）

一輛白色比亞迪疑失控剷上行人路撞傷女途人，幸有石柱阻擋，否則私家車恐直衝入大埔超級城。（facebook／大埔 TAI PO Bosco Chu）