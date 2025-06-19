迷暈黨劫300萬貨｜舖設CCTV鐵閘　賊扮客買Hermès　事主暈倒1小時

尖沙咀昨日（18日）發生行劫案，一名42歲女子在赫德道2A號一商廈樓上名牌袋店內，被人迷暈綁起約一小時。《香港01》今日到涉事店舖了解，一名操普通話女子應門，拒絕受訪。現場消息指，女事主醒來後自行鬆綁，然後落樓向保安求助，惟當時保安剛巧外出工作，受害人轉向一名順豐速遞員求助，由對方助為報警。



涉事店舖售賣一手名牌手袋等貨品。（鄭嘉惠攝）

事發於昨日（18日）下午1時16分，一名42歲女子在赫德道2A號一商廈樓上舖內，懷疑被賊人以毛巾掩住口鼻後暈倒及綁起。賊人掠走店內14個Hermès手袋及一條Van Cleef & Arpels頸鏈被盜，共值約296萬元。



今早《香港01》到赫德道2A號涉事店舖了解情況，該店設有鐵閘，門外亦有安裝天眼。一名操普通話女子應門，表示不接受訪問。

現場消息指，昨日遇劫的女子為涉事店舖負責人的母親，她被迷暈約一小時後醒來後自行鬆綁，然後落樓向保安求助，惟當時保安剛巧外出工作，受害人轉向一名順豐速遞員求助，由對方助為報警。

涉事店舖售賣一手名牌手袋等貨品。（鄭嘉惠攝）

據了解，女事主昨早9時半開舖，約1小時後，疑犯佯裝顧客入店內，表示有意購買一個白色Hermès手袋後，聲稱前往提款並一度離開。疑犯中午時份折返，購買該手袋後，在店內逗留聲稱欲看看其他貨物，並趁事主不察，將其迷暈及綁起，掠去該批貨物。事主其後恢復清醒，自行以鎅刀鬆綁，並下樓向一名速遞員求助，對方代為報警。警方接報到場，在四周兜截，未有任何發現，事主拒絕送院。

涉事店舖門外有安裝天眼。（鄭嘉惠攝）