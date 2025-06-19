海關聯消防屯門搗非法加油站　檢2700升電油　私家車司機光顧被捕

海關聯同消防今日（19日）搗破一個位於屯門的非法加油站，共檢獲約2,700升未完稅電油及一批入油工具，估計市值約8萬元，應課稅值約1.6萬元。行動中，一名私家車男司機涉嫌光顧非法加油站被捕，人員亦扣查涉案車輛。



據了解，該非法加油站活躍區內數個月，範圍涵蓋約一至兩個鐵皮場，面積約1,000至2,000平方呎；內有5個「骰仔」儲油箱，每箱容量約為1,000升，其中4個箱內存有電油。據知，目前內地燃油平均價格約為8至9元人民幣，非法加油站則每升約10港元。



行動中，一名私家車男司機涉嫌光顧非法加油站被捕，人員扣查涉案車輛。（林振華攝）

香港海關稅務罪案調查科第三組第一隊高級調查主任陳勝龍表示，今日中午約12點55分，關員根據情報巡查屯門麥園圍一帶，發現一輛私家車駛入一個鐵皮場內。其後，海關人員聞到一股濃烈的電油味，並聽到電泵聲，因此懷疑上址有非法燃油活動，關員立即進入該處所搜查，發現涉案車輛已注入約28升未完稅電油。

海關聯同消防處於屯門搗破一個非法加油站，檢獲約2,700升未完稅電油及一批入油工具，估計市值約8萬元。一名私家車男司機涉光顧該油站而被捕。（海關提供）

行動中，人員共檢獲約2,700升未完稅電油及一批入油工具，估計市值約8萬元，應課稅值約1.6萬元，並隨即拘捕一名男子，扣查一輛涉案車輛。

據悉，被捕男子51歲，報稱為司機。陳勝龍續稱，海關相信是次行動已成功搗破一個供應屯門區一帶的非法加油站，案件仍在調查中。海關同時亦留意到，不法分子利用本地與內地油價差距，走私電油至本地進行地下銷售。

海關聯同消防處於屯門搗破一個非法加油站，檢獲約2,700升未完稅電油及一批入油工具，估計市值約8萬元。（林振華攝）

據了解，該批走私電油透過陸路或水路從內地運來，而現場位置靠近深圳，相信是不法份子想利用地理優勢進行運輸。目前，內地燃油平均價格約為8至9元人民幣，而香港正規油站價格約為26至27港元，而非法加油站的價格一般約為每升10港元，價格不一。

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海關呼籲市民切勿到非法加油站加油。根據《應課稅品條例》，任何人處理、售賣或購買未完稅燃油即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年，涉案車輛亦可能被充公。香港海關將繼續與消防署緊密合作，進行聯合行動，全力打擊本港的非法活動。

海關聯同消防處於屯門搗破一個非法加油站，檢獲約2,700升未完稅電油及一批入油工具，估計市值約8萬元，應課稅值約1.6萬。（海關提供)