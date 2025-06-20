馬鞍山15歲男學生宿舍藏電子煙　涉管有第一部毒藥被捕

今日（20日）上午7時24分，明愛馬鞍山中學的教職員報案，指發現一名15歲男學生藏有電子煙吸食工具。警方接報經初步調查，以涉嫌「管有第一部毒藥」拘捕該名男學生。他已獲准保釋候查，須於7月上旬向警方報到。



據知，該電子煙內含有尼古丁，並非太空油。 案件交由馬鞍山分區軍裝巡邏小隊第4隊跟進。



梁副校長表示，校方多次於周會提醒學生，若發現電子煙會報警處理；至今共3次報警求助，未有發現涉及毒品。（黃學潤攝）

學校對電子煙等非常警覺，於周會向學生多次重申若發現電子煙便會報警。（黃學潤攝）

記者到學校了解情況，該校姓梁的副校長稱，今早導師在學校宿舍發現一名中三男學生藏有電子煙，由於無法分辨電子煙內含有的成分，由此按既定程序報警處理。梁副校長續稱，學校定期在周會重申，校方若發現電子煙會報警處理；至今曾3次報警求助，均未有發現涉及太空油毒品。

涉事學生以往沒有同類記錄，警方事後聯絡其家長到警署跟進事件。而經警方查證，男生管有的電子煙內含有尼古丁。

根據《藥劑業及毒藥規例》（第138A章），尼古丁（煙草產品除外）屬第一部毒藥，而含有尼古丁的電子煙被歸類為藥劑製品。《藥劑業及毒藥條例》（第138章）則訂明，所有藥劑製品均須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第一部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬元及監禁兩年。