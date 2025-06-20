警西貢區反爆竊　搜山設路障查車　無人機空中巡邏　教育防罪資訊

警方西貢分區人員，今日（20日）起展開代號「捲聲」 陸空反爆竊行動，西貢分區鄉村巡邏隊，聯同東九龍機動部隊及警犬隊人員，高調巡查區內爆竊案黑點，搜查山嶺叢林內能讓不法人士匿藏的位置，並於西貢市中心及區內主要幹道進行高姿態巡邏，及在不同時段於策略位置設立路障截查可疑車輛。東九龍總區亦派遣無人機隊配合行動作空域巡邏。



警方在西貢區內進行反爆竊行動，搜查山嶺叢林內能讓不法人士匿藏的位置。（警方提供）

此外，為加強警民合作、提高居民的防罪意識及深化鄰里守望關係網絡，黃大仙警區警民關係組人員亦於區內進行防罪宣傳及教育活動，邀請居民參加西貢分區推行的「西貢鄰里守望計劃」。該計劃透過即時通訊程式，發放最新防罪資訊予已登記的區內居民，冀提高居民的警覺性和防罪意識。

警方在西貢區內進行反爆竊行動，搜查山嶺叢林內能讓不法人士匿藏的位置。（警方提供）

警方表示，西貢分區人員會繼續與社區保持緊密溝通、加強警民合作，並採取情報主導及策略性的部署，配合不定時高調巡邏及與其他部門展開聯合行動，攜手打擊罪案，保障市民生命財產。

警方在西貢區內進行反爆竊行動，搜查區內爆竊案黑點及山嶺叢林內能讓不法人士匿藏的位置。（警方提供）

警方亦提醒巿民及物管保安人員加強住宅保安防盜措施，妥善保管貴重財物，以免讓匪徒有機可成乘。西貢區內居民，如發現任何可疑人或情況，可致電西貢分區鄉村巡邏隊熱線6148 0658提供資料；如情況危急，則應立即致電999報警求助。

警方在西貢區內進行反爆竊行動，搜查區內爆竊案黑點及山嶺叢林內能讓不法人士匿藏的位置。（警方提供）