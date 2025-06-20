香港珠寶首飾展覽現極真冒牌貨　海關拘5人檢50件假Chanel等首飾

香港珠寶首飾展覽會一連4日（19至22日）於灣仔會議展覽中心舉行，海關今日（20日）進行在商標或版權持有人協助下，放蛇喬裝顧客試購，發現3個展銷攤檔售賣冒牌貨。



行動中，海關拘捕5人，分別為3名負責人及兩名員工，涉嫌觸犯《商品說明條例》。人員檢獲50件疑冒牌首飾，當中包括模仿Chanel品牌的耳環、頸鏈及吊飾等，市值約15萬元。海關表示，相關冒牌貨仿真度極高，且售價亦與正貨相若。



海昇在3個展銷攤檔進行試購，並檢獲共50件懷疑冒牌首飾，當中包括耳環、頸鏈及吊飾等。（陳浩然攝）

海關早前接獲舉報，指有參展商懷疑在展覽內售賣懷疑冒牌的首飾。海關經過深入調查及在商標持有人協助下，成功在3個展銷攤檔進行試購，並檢獲共50件懷疑冒牌首飾，當中包括耳環、頸鏈及吊飾等，市值約共15萬元。據海關展示證物所見，當中不乏Chanel等名牌首飾。

行動中，海關共拘捕3男2女，涉嫌觸犯《商品說明條例》。他們分別為3名負責人及兩名員工， 年齡介乎28至48歲，為不同國籍。 被捕人士被帶返海關總部，作進一步調查。案件仍在調查中，海關不排除有更多人被捕。

海關版權及商標調查科督察何高節表示，該批懷疑冒牌首飾的仿真度相當高，售價與正貨價相若。海關一向非常重視侵權活動，會不時派員到不同展覽會進行巡查，一旦發現懷疑冒牌物品。海關會即時聯絡商標或版權持有人了解真偽，並迅速採取執法行動。

海關版權及商標調查科督察何高節交代案件。（陳浩然攝）

海關提醒，消費者亦應該光顧信譽良好的店鋪，如對貨品的真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。呼籲參展商尊重智慧財產權，切勿售賣冒牌物品。根據《條例》，任何人為商業用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁五年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑冒牌活動。