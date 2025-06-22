大埔公路私家車越線撞的士致「小露寶」撼山坡　司機涉危駕等被捕

今日（22日）凌晨4時22分，大埔公路一輛Fiat 500 Abarth懷疑失控越線，迎頭撞向對面一輛舊款空載的士，後方「小露寶」見狀雖然扭左閃避，但仍然猛撼附近山坡和撞向前方的士，舊款的士司機一度被困，3人受傷送院治理。53歲姓林私家車男司機涉嫌「危險駕駛」及「未能提供呼氣樣本以作測試」被捕，現正被扣留調查。



舊款的士司機一度無法打開車門被困。（李家傑攝）

舊款的士司機由消防救出。（李家傑攝）

據報，舊款的士及「小露寶」順序沿大埔道南行，Fiat 500 Abarth則沿大埔道北行，當駛至九龍水塘一個停車場對開一個右彎時，Fiat 500 Abarth懷疑越過對面行車線撞向舊款的士，「小露寶」收掣不及撞向舊款的士，舊款的士男司機被困，由消防救出。

3名司機接受酒精測試，65歲姓徐舊款的士男司機及62歲姓譚「小露寶」男司機測試結果為零度，惟53歲姓林Fiat 500 Abarth男司機未能提供測試結果。

他們均受傷，徐男頸、胸口及四肢痛；譚男及林男同樣頸及胸口痛，清醒分別被送往伊利沙伯醫院及威爾斯親王醫院治理。

經初步調查，林男涉嫌「危險駕駛」及「未能提供呼氣樣本以作測試」被捕，現正被扣留調查。案件交由西九龍總區交通部意外調查隊跟進。

「小露寶」撞向山坡，氣袋彈出。（李家傑攝）

Fiat 500 Abarth事後遭到拖走。（李家傑攝）