情侶偕台灣友人塗鴉警署外路牌　警檢噴漆及單車　3人涉刑毀被捕

上周五（20日）早上6時許，啟德協調道105號警方東九龍總區總部附近一個用作指示警署方向的路牌被塗鴉。人員經調查後，以涉嫌「刑事毀壞」拘捕2男1女，其中2人為情侶關係，另一人則為該對情侶的朋友。人員相信3名被捕人涉嫌於今年6月分別於秀茂坪區及九龍城區至少3個不同地點以噴漆塗鴉建築物或者公共設施外牆。



警方東九龍總區總部對開一個路牌被塗鴉。（李家傑攝）

警方6月20日接獲報案，指東九龍總區總部對開一個政府路牌懷疑遭人塗鴉。秀茂坪警區人員接手調查，經翻查閉路電視及進行情報分析後，人員昨日（1日）分別在觀塘及牛頭角拘捕兩男一女，其中40歲男子及38歲女子為情侶；至於26歲男子則為台灣人，是該對情侶的朋友。他們涉嫌「刑事毀壞」，並於觀塘區一工廠大廈單位內檢獲多罐噴漆及3部單車，懷疑與案件有關。

人員經進一步調查，相信3名被捕人涉嫌於今年6月分別於秀茂坪區及九龍城區至少3個不同地點以噴漆塗鴉建築物或者公共設施外牆。3人現正被扣留調查，案件交由秀茂坪警區重案組跟進。

路牌用作指示警署方向。（李家傑攝）

啟德協調道105號東九龍總區總部對開一個路牌被塗鴉。（李家傑攝）

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第60條，任何人無合法辯解而摧毁或損壞他人財產，意圖或罔顧其財產會否被摧毀或損壞，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判監禁10年。