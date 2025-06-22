海關連破兩航空旅客販毒案　兩曼谷抵港男共攜$730萬大麻花被拘控

海關昨日（21日）在機場偵破兩宗航空旅客販毒案，從由泰國曼谷抵港的3個寄艙行李中，檢獲35公斤懷疑大麻花，估計市值約730萬元 。行動中，兩名男旅客被捕，已被各控以一項「販運危險藥物」罪，明日（23日）在西九龍裁判法院提堂。



行動中，海關共檢獲35公斤懷疑大麻花，估計市值約730萬元 ，並拘捕兩名由曼谷抵港的男旅客。(王譯揚攝）

海關毒品調查科機場調查課調查主任卓主烽稱，昨日關員根據風險評估，在機場先後挑選兩名由泰國曼谷飛抵本港的男旅客進行清關。人員發現他們的寄艙行李的X光影像有可疑，於是決定打開他們的行李，進行更深入檢查。

第一宗案件涉及一名26歲男旅客，其寄艙行李內有一批藏於真空包裝袋的懷疑大麻花，重約11公斤。據了解，他報稱任職維修技工，沒有收取報酬。第二宗案件的31歲的男旅客，據悉為內地人，報稱收取2至3萬元人民幣報酬；其兩個寄艙行李內的真空包裝袋中，藏有共重約24公斤懷疑大麻花。

卓主烽續指，海關相信是次行動已成功堵截一批毒品流入市面；案件中的兩名被捕人士，各被控以一項販運危險藥物的罪名，將於明日在西九龍裁判法院提堂。

行動中，海關共檢獲35公斤懷疑大麻花，估計市值約730萬元 ，並拘捕兩名男旅客。(王譯揚攝）

海關重申，將繼續根據風險評估及情報分析，加強打擊販毒活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢誘惑參與任何販毒活動，亦不要接受任何人士的聘請或委託運送受管制物品。進出香港時，切勿在未確定物品屬性情況下貿然協助他人運送。此外，市民亦應避免將個人資料或地址交給他人，用於收取包裹或郵件。

行動中，海關共檢獲35公斤懷疑大麻花，估計市值約730萬元 ，並拘捕兩名男旅客。(王譯揚攝）

如市民有任何罪案舉報，可透過海關24小時舉報熱線1828080，或專用舉報罪案電郵（crime.report@customs.gov.hk）向海關舉報。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬極為嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。