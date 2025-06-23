警新界北打擊酒駕藥駕　拘7人扣兩車

新界北總區交通部執行及管制組人員6月20至22日在區內展開代號「追捕者」（QUICKCHASER）行動，打擊酒後及受藥物影響下駕駛等交通違例事項。行動中，人員在區內多個地點設置路障，截查可疑車輛，並向司機進行酒精呼氣測試。



警方在新界北打擊酒駕藥駕，拘7人。（警方提供）

警員共拘捕4名本地男子及3名本地女子，年齡介乎34至58歲，分別涉嫌「在受藥物影響下駕駛」、「拒絕提供血液樣本作分析」、「駕駛未有登記車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「容許他人駕駛未有登記車輛」、「容許他人駕駛未有第三者保險車輛」及「酒後駕駛」。其中一名36歲姓楊被捕男子亦為被通緝人士。所有被捕人已獲准保釋，須於7月中旬向警方報到。

行動中，人員合共向超過300名司機進行酒精呼氣測試，並扣查2輛懷疑非法改裝的私家車，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》及對其他道路使用者構成危險。經調查後，涉事車輛已被拖往汽車扣留中心作進一步檢驗。

警方呼籲各駕駛人士，酒後及受藥物影響下駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。