姜濤墮海｜網傳姜濤獲救照　全身濕透神情迷糊　據悉跑步不適墮海

西區副食品批發市場附近今午（24日）有人墮海，據報是男子組合MIRROR成員姜濤。網上流傳多張照片，懷疑是姜濤獲救上船後的情況，相中可見該名男子身穿深色上衣及長褲，穿着球鞋，全身濕透，神情迷糊，其身旁有消防人員。消息指，姜濤事發前跑步，其間感不適，靠在一旁休息，不料不慎墮海；由於墮海時電話浸濕失靈，他亦忘記IG密碼，故即時借用花姐IG報平安。



姜濤其後在自己的IG表示「大家不用擔心，明天見」。MakerVille亦在IG回應事件，指姜濤今午在西環海旁跑步，其間頭暈不適，「醒來時已被救起」，又說姜濤正在醫院休息，一切安好沒有大礙，並稱「外界傳聞並非事實，請大家不要作出不必要的揣測」。



網傳姜濤獲救時照片。

網傳姜濤獲救時照片。

姜濤經理人花姐在IG發限時動態，稱自己是「不小心發生了小意外」。（花姐IG）

今午（24日）約4時36分，警方接報，指一名男子在西區副食品批發市場附近墮海。他其後由船隻救起並送上岸，幸仍清醒，被送到瑪麗醫院治理。據了解，該名墮海男子為姜濤，他獲救時稱自己僅不小心墮海，送往瑪麗醫院治理，沒有生命危險，其後已轉送私家醫院繼續接受治療。

姜濤經理人花姐今晚在IG發限時動態回應事件，指「只是自己不小心，發生了小意外，我沒事，請大家放心，希望不要有任何揣測，真的很抱歉，令大家擔心了」，文末下款署名為姜濤（From Keung To）。

至晚上9時，姜濤亦在個人ig報平安稱﹕「大家不用擔心，明天見」。

姜濤在個人ig上報平安稱﹕「大家不用擔心，明天見」。(ig@keung_show)

據了解，姜濤在西區墮海，清醒獲救。（陳順禎攝）