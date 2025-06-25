越南婦失蹤｜可疑男租住涉案劏房僅1日　地產舖:單位嘈雜常被投訴

一名49歲越南籍女子上周六（21日）離開旺角太子寓所後失蹤，警方鎖定長沙灣青山道152號一個劏房單位，今日（25日）通宵以使用調查兇殺案常見的儀器弧光燈搜證，又檢走刀柄、漂白水及清潔劑等證物。消息指，警方鎖定一名可疑非華裔男子，持行街紙，為劏房單位租客，僅開始住了一日。



代理該單位的地產舖負責人稱，涉事劏房單位有二房東，分租予持行街紙的同鄉，從中賺取佣金及租金差額。負責人指，有時會租給數人，「嘈喧巴閉成日俾人投訴㗎！」



25日中午時分，大批探員到涉事單位。（黃學潤攝）

一名越南籍女子上周六（21日）離開旺角太子寓所後失蹤，警方鎖定長沙灣青山道152號一個劏房單位，並翻查附近商舖閉路電視。西九龍總區刑事部（行動）警司賈錦琳亦到場。（黃學潤攝）

現場是青山道152號一個唐樓的劏房單位。西九龍重案組探員昨日（24日）起開始調查工作，最少持續24小時。鑑證科人員利用可照出血迹的弧光燈蒐證，警員檢走多袋證物，包括疑似刀柄、高腳木枱、大支裝漂白水、清潔劑、電飯煲、鐵架及多個器皿。今日中午時份再到大廈後巷及水塔調查，並向附近店舖索取閉路電視錄影，翻找路邊垃圾和垃圾桶。

警方稱，調查行動涉及一宗失蹤人口案。《香港01》聯絡到事主胞妹，她表示警方曾展示上述青山道地址，查問是否知悉該處，惟未有透露調查及搜證進展。

代理該單位的地產舖負責人向《香港01》透露，有人以「二房東」身分4000多元租用劏房單位，再分租予持行街紙的同鄉，並會帶同鄉到來簽租約，辦理手續，從中賺取佣金及租金差額。由於劏房有時會數人同住，負責人形容：「嘈喧巴閉，成日俾人投訴㗎！」

越南籍女子上周六（21日）離開旺角太子寓所後失蹤，警方鎖定長沙灣青山道152號一個劏房單位，今日（25日）通宵以使用調查兇殺案常見的儀器弧光燈搜證。（黃學潤攝）

涉事劏房分租予越南人

涉事單位的業主，今早到現場了解情況；該單位間開5個劏房，其中一個劏房被警方封鎖。業主透露，涉事房間租予一名越南人，對方其後再出租予同鄉，流動性甚大，經常有不同人出入。

事主胞妹稱妹稱，家姐梁思芯洋名Lisa，由越南來港36年，與前夫育有一對子女（18歲及13歲），子女隨她同住，現時有要好男朋友，對方亦育有一女兒（13歲），一家5口同住旺角太子。警方向她表示：「家姐第一日（21日）跟個男人上咗巴士，然後一齊落車...差人仲搵緊（家姐）。」但梁妹不認識上車和落車位置。

警方搜查青山道一個單位，相信與一名姓梁（49歲）越南籍女子有關，其胞妹在網上尋人，指事主於上周六（21日）離開旺角太子的住所後失蹤。（facebook圖片）

警方曾爆門搜索同幢唐樓另外兩個單位。（黃學潤攝）

西九龍重案組探員今日（25日）早上再到現場調查，包括在附近餐廳翻查閉路電視錄影。（黃學潤攝）

西九龍重案組探員搜查附近垃圾桶尋找可疑物件。（黃學潤攝）

警方在青山道一個劏房單位調查一宗失蹤人口案。（黃學潤攝）

▼凌晨時分警方在單位調查▼



探員在單位內疑使用弧光燈調查。（陳永武攝）

探員在單位內疑使用弧光燈調查。（陳永武攝）

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