粉嶺公路上午3宗串燒車禍　上水交通癱瘓　網民﹕成個上水塞死晒

粉嶺公路今（25日）早發生3宗串燒交通意外，導致上水區大塞車，交通癱瘓，不少網民在上午已於社交平台大呻「成個上水塞死晒」，更指有巴士「出不到去回不到來」，要轉搭其他交通工具。《香港01》記者近中午12時目擊不少巴士乘客在車上等足45分鐘，無奈落車改乘其他交通工具。



粉嶺公路發生5車相撞意外，3條巴士線因交通擠塞需要改道。（Kit Wong）

首宗交通意外發生於上午8時56分，涉及5車相撞，巴士司機及乘客受傷，3條巴士線因交通擠塞需要改道。事發一刻車CAM片段在網上流傳，車輛沿粉嶺公路往元朗方向行駛，至古洞附近時，其中快線的Tesla因故失事，越線調頭與中線九巴迎頭相撞，最後殃及另外2架私家車及一架客貨車，玻璃碎散落一地。上午11時許，受交通意外影響一度封閉的部份行車線已解封。曾受影響的九巴及龍運服務亦已陸續回復正常。

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粉嶺公路其後再發生兩宗交通意外，上午11時03分，粉嶺公路往九龍方向有4車相撞，涉及2輛輕型貨車、2輛私家車，事件中2名分別輕型貨車司機及乘客胸、腳痛。粉嶺公路(往九龍方向)近百和路的部份行車線一度封閉，運輸署中午時分指已解封。

但到上午11時29分，粉嶺公路往元朗方向近蔚翠花園又發生交通意外，涉及4車，包括2輛輕型貨車、2輛私家車，2名輕型貨車上的人士受傷。運輸署中午時公布，上址部份行車線封閉，其後已解封。

中午近12時，上水區交通擠塞。（王譯揚攝）

中午近12時，上水區交通擠塞。（王譯揚攝）

中午近12時，上水區交通擠塞。（王譯揚攝）

中午近12時，上水區交通擠塞。（王譯揚攝）