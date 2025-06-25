越南婦失蹤｜案件疑涉謀殺　警拘1女協助疑犯　警堆填區搜證

警方重案組連日調查一宗失蹤人口案，案中一名姓梁（49歲）越南籍女子離家後失蹤。重案組探員及鑑證科人員昨日（24日）起到長沙灣青山道152號一個劏房單位搜證。消息指，經調查後，警方懷疑案件涉及謀殺，拘捕一名女子涉協助疑犯，仍在追查主犯下落，警方在屯門新界西堆填區（稔灣堆填區）搜索，西九龍總區刑事部警司賈錦琳、重案組總督察周健鴻及高級督察林家樂於堆填區召開記者會交代案情。



賈錦琳表示，6月21日晚上收到失蹤者家人報案。失蹤者為49歲非華裔女子，有身份證。警方搜查失蹤者慣常去的地方，惟至6月24日發現案件有不尋常之處，認為有可疑成分，交由西九龍總區重案組調查。



探員發現女事主與一男子登上青山道152號的大廈，未發現女子離開大廈，但男子多次出入大廈並手持重物，可疑地到後巷及街道不同垃圾桶作棄置。警方昨晚到大廈調查，及持手令到單位搜查，沒發現2人，但找到血濺痕跡。警方掌握可疑男子身份，為非華裔人士，持行街紙。警方相信兩人認識，不排除涉金錢糾紛。



警方調查亦發現該男子案發後到不同地方，一名女子多次安排不同藏身地點，涉協助罪犯被捕，亦是非華裔、25歲，持行街紙，兩人為情侶關係。



警方指，案件仍有不確定因素，暫未可以定性案件，鑑證科人員正積極調查及化驗檢獲所得的證物。

一名越南籍女子上周六（21日）離開旺角太子寓所後失蹤，警方鎖定長沙灣青山道152號一個劏房單位，並翻查附近商舖閉路電視。西九龍總區刑事部（行動）警司賈錦琳亦到場。（黃學潤攝）

25日中午時分，大批探員到涉事單位。（黃學潤攝）

49歲越南籍女子梁思芯上周六（21日）離開旺角太子寓所後失蹤，西九龍重案組鎖定長沙灣青山道152號一個劏房單位，昨日（24日）起在長沙灣青山道展開調查工作。



鑑證科人員利用可照出血迹的弧光燈蒐證，警員檢走多袋證物，包括疑似刀柄、高腳木枱、大支裝漂白水、清潔劑、電飯煲、鐵架及多個器皿。今日中午時份再到大廈後巷及水塔調查，並向附近店舖索取閉路電視錄影，翻找路邊垃圾和垃圾桶。

越南籍女子上周六（21日）離開旺角太子寓所後失蹤，警方鎖定長沙灣青山道152號一個劏房單位，今日（25日）通宵以使用調查兇殺案常見的儀器弧光燈搜證。（黃學潤攝）

青山道單位分租予越南人

涉事單位的業主，今早到現場了解情況；該單位間開5個劏房，其中一個劏房被警方封鎖。業主透露，涉事劏房租予一名越南人，對方其後再出租予同鄉，流動性甚大，經常有不同人出入。

《香港01》聯絡到事主胞妹，稱家姐梁思芯洋名Lisa，由越南來港36年，與前夫育有一對子女（18歲及13歲），子女隨她同住，現時有要好男朋友，對方亦育有一女兒（13歲），一家5口同住旺角太子。警方向她表示：「家姐第一日（21日）跟個男人上咗巴士，然後一齊落車...差人仲搵緊（家姐）。」但梁妹不認識上車和落車位置。

警方搜查青山道一個單位，相信與一名姓梁（49歲）越南籍女子有關，其胞妹在網上尋人，指事主於上周六（21日）離開旺角太子的住所後失蹤。（facebook圖片）

警方曾爆門搜索同幢唐樓另外兩個單位。（黃學潤攝）

西九龍重案組探員今日（25日）早上再到現場調查，包括在附近餐廳翻查閉路電視錄影。（黃學潤攝）

西九龍重案組探員搜查附近垃圾桶尋找可疑物件。（黃學潤攝）

警方在青山道一個劏房單位調查一宗失蹤人口案。（黃學潤攝）

▼凌晨時分警方在單位調查▼



探員在單位內疑使用弧光燈調查。（陳永武攝）

探員在單位內疑使用弧光燈調查。（陳永武攝）

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