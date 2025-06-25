越南婦失蹤｜與行街紙男上樓後失蹤　疑涉金錢糾紛　單位有血濺痕

警方重案組連日調查一宗失蹤人口案，案中一名姓梁（49歲）越南籍女子離家後失蹤，據悉警方懷疑她已遇害，並在昨日（24日）起重點搜查長沙灣青山道152號一個劏房單位，其後拘捕一名女子涉嫌協助罪犯，仍在追查男主犯下落。



警方交代案情時，指事主隨相識的持行街紙、非華裔男子登樓後，沒再離開大廈，但男子多次出入大廈並手持重物，可疑地到後巷及街道不同垃圾桶作棄置。警方在單位內沒發現兩人，但找到血濺痕跡。警方不排除兩人涉金錢糾紛，但現階段鑑證人員仍在就證物進行化驗工作，警方會循謀殺方向調查，希望找到不同線索，盡快獲得方向，將疑犯緝拿歸案，對家屬有交代。



一名越南籍女子上周六（21日）離開旺角太子寓所後失蹤，警方鎖定長沙灣青山道152號一個劏房單位，並翻查附近商舖閉路電視。西九龍總區刑事部（行動）警司賈錦琳亦到場。（黃學潤攝）

西九龍總區刑事部（行動）警司賈錦琳表示，6月21日晚上收到失蹤者家人報案。失蹤者為49歲非華裔女子，持有身份證。警方搜查失蹤者慣常去的地方，惟至周一（6月23日）發現案件有不尋常之處，不排除有可疑成分，交由西九龍總區重案組調查。

探員發現女事主與一男子登上青山道152號的大廈，未發現女子離開大廈，但男子多次出入大廈並手持重物，可疑地到後巷及街道不同垃圾桶作棄置。警方昨晚（6月24日）到大廈調查，及持手令到單位搜查，沒發現2人，但找到血濺痕跡，安排化驗所及鑑證科搜證，相關工作至今晨完成。調查發現疑犯將物品棄置到不同地方，調查顯示相關地點很多垃圾已送到堆填區，故刑事部探員、有機動部隊人員已到堆填區搜索。

西九龍總區刑事部（行動）警司賈錦琳（中）交代案情。（蔡正邦攝）

可疑男與事主相識

警方亦已掌握了可疑男子身份，為非華裔人士，持行街紙，正追緝其下落。警方相信兩人認識，不排除涉金錢糾紛。

警方調查亦發現該男子案發後到不同地方，一名女子多次安排不同藏身地點，涉協助罪犯被捕。她亦是非華裔、25歲，持行街紙，與可疑男子為情侶關係。

警方指，案件仍有不確定因素，會積極調查希望找出真相及將相關人士繩之於法，會循謀殺方向調查，鑑證科人員正積極調查及化驗檢獲所得的證物。

25日中午時分，大批探員到涉事單位。（黃學潤攝）

49歲越南籍女子梁思芯上周六（21日）離開旺角太子寓所後失蹤，西九龍重案組鎖定長沙灣青山道152號一個劏房單位，昨日（24日）起在長沙灣青山道展開調查工作。



鑑證科人員利用可照出血迹的弧光燈蒐證，警員檢走多袋證物，包括疑似刀柄、高腳木枱、大支裝漂白水、清潔劑、電飯煲、鐵架及多個器皿。今日中午時份再到大廈後巷及水塔調查，並向附近店舖索取閉路電視錄影，翻找路邊垃圾和垃圾桶。

越南籍女子上周六（21日）離開旺角太子寓所後失蹤，警方鎖定長沙灣青山道152號一個劏房單位，今日（25日）通宵以使用調查兇殺案常見的儀器弧光燈搜證。（黃學潤攝）

青山道單位分租予越南人

涉事單位的業主，今早到現場了解情況；該單位間開5個劏房，其中一個劏房被警方封鎖。業主透露，涉事劏房租予一名越南人，對方其後再出租予同鄉，流動性甚大，經常有不同人出入。

《香港01》聯絡到事主胞妹，稱家姐梁思芯洋名Lisa，由越南來港36年，與前夫育有一對子女（18歲及13歲），子女隨她同住，現時有要好男朋友，對方亦育有一女兒（13歲），一家5口同住旺角太子。警方向她表示：「家姐第一日（21日）跟個男人上咗巴士，然後一齊落車...差人仲搵緊（家姐）。」但梁妹不認識上車和落車位置。

警方搜查青山道一個單位，相信與一名姓梁（49歲）越南籍女子有關，其胞妹在網上尋人，指事主於上周六（21日）離開旺角太子的住所後失蹤。（facebook圖片）

警方曾爆門搜索同幢唐樓另外兩個單位。（黃學潤攝）

西九龍重案組探員今日（25日）早上再到現場調查，包括在附近餐廳翻查閉路電視錄影。（黃學潤攝）

西九龍重案組探員搜查附近垃圾桶尋找可疑物件。（黃學潤攝）

警方在青山道一個劏房單位調查一宗失蹤人口案。（黃學潤攝）

▼凌晨時分警方在單位調查▼



探員在單位內疑使用弧光燈調查。（陳永武攝）

探員在單位內疑使用弧光燈調查。（陳永武攝）

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