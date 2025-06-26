西九龍公路九巴直撞箭嘴車尾　車頭變形盡毀　司機乘客受傷

今日（26日）下午2時27分，一輛九巴沿西九龍公路往九龍方向行駛，至荔枝角公園對開時，直撞箭嘴車尾車，其車尾風琴式防撞設施直插九巴車頭。姓陳（61歲）九巴司機及姓簡（76歲）及九巴女乘客擦傷，現已送往明愛醫院治療。受交通意外影響，上址慢線一度封閉，其後已解封。



九巴風琴防撞欄被撞至折疊，車頭則嚴重損毀及擋風玻璃破碎。（黃學潤攝）

現場消息指，箭嘴車事發時在上址進行道路工程，有亮起指示燈及車尾設風琴式防撞設施，約15至20分鐘後，一輛由上水開出至九龍的九巴，收掣不及，直撞箭嘴車車尾，將箭嘴車推前10呎。風琴防撞欄被撞至折疊，九巴車頭則嚴重損毀及擋風玻璃破碎。

九巴回應該次交通事故，指今日（26日）下午約2時半，九巴一輛開往會展站的路線978巴士駛至西九龍公路美孚新邨對開時，與一輛工程車發生交通事故，車長及一名乘客受輕傷。九巴已派員慰問傷者，正調查事件起因。

+ 1

箭嘴車司機溫先生表示，事發時其車輛已停下，並有亮起指示燈，他望向右邊的後視鏡，發現九巴已經緊隨其後，轉瞬一間，傳來一聲巨響，九巴已撞至其車尾。溫先生形容當時自己「好似瀡滑梯咁瀡咗落去」。

箭嘴車司機溫先生表示，事發時其車輛已停下，並有亮起指示燈。（黃學潤攝）

九巴乘客李先生由上水前往西隧，事發當時他正在打遊戲，他聽到一聲巨響。車上的乘客當即詢問司機是否有事，司機隨即回應乘客並沒有大礙。

乘客李先生表示車上的乘客當即詢問司機是否有事，司機隨即回應乘客並沒有大礙。（黃學潤攝）