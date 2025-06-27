貨車藏「K仔」泊停車場作流動儲存倉　33歲巴基斯坦男涉販毒被捕

警方於周三（25日）搗破販毒集團利用輕型貨車藏「K仔」的流動毒品儲存倉，檢獲毒品市值約港幣890萬。警方以「販運危險藥物」罪拘捕一名33歲持「行街紙」的巴基斯坦籍男子。



人員在該輕貨的車尾箱發現4包各重5公斤的懷疑氯胺酮。（黃偉民攝）

人員在該輕貨的車尾箱發現4包各重5公斤的懷疑氯胺酮。（黃偉民攝）

毒品調查科高級督察陳裕詠陳述案情，指毒品調查科人員於旺角，截查一名33歲持「行街紙」、報稱無業的巴基斯坦籍男子，經過調查，相信他協助販毒集團管理一輛停泊在旺角海庭道一個空地停車場、裝有毒品的輕型貨車，人員在該輕貨的車尾箱發現4包各重5公斤的懷疑氯胺酮。男子同時擔當毒品派貨員，平均收取數萬元報酬，至於實際金額按送貨量而定。該名男子將被落案起訴販毒罪，案件明日（27日）將於西九龍裁判法院提堂。

陳裕詠指出，販毒集團利用汽車作為毒品儲存倉，將「毒車」停泊在人流密集的停車場，而且不停轉移停泊地點，企圖以車輛流動性增加警方的執法難度。她強調無論販毒集團如何掩飾販毒活動，警方絕對有能力將他們繩之於法。

毒品調查科高級督察陳裕詠陳述案情。（黃偉民攝）

她呼籲停車場保安員加緊巡邏以提高警覺性，如發現可疑車輛，包括長期停泊或有人頻繁出入，應通知警方。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販毒屬非常嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬及終身監禁，警方提醒市民切勿以身試法。