4賊尾隨老翁搭小巴　落車即搶$5900財物　警拘15歲及19歲非華裔男

四名非華裔男子在深水埗鎖定一名七旬翁，並尾隨他搭小巴到黃大仙，當老翁落車後，4人即拉扯及推老翁落地，並搶走其裝有5000元現金及手機的斜孭袋，老翁因此嚴重受傷，留院4日。警方經調查後，昨日（27日）拘捕2名分別15及19歲的非華裔男子。



警方在兩名被捕人住所檢獲他們犯案時所穿著的裝束。（黃偉民攝）

黃大仙警區反三合會行動組督察周俊軒交代案情指，6月20日晚上約9時，一名72歲老翁從深水埗搭小巴至黃大仙彩虹道，落車後突然被4名非華裔男子從後拉扯，並推倒在地上。老翁因此左前臂骨折，身體多處嚴重受傷，4名匪徒更搶去老翁一個斜孭袋，內有價值5,000港元現金、銀行卡、八達通及手機，共值約5960元。匪徒得手後逃離現場，老翁隨後被送往伊利沙伯醫院治理，留院4日。

由於案件性質嚴重，警方高度重視，並即時交由黃大仙警區反三合會行動組及刑事情報組接手跟進。警方隨即翻查大量閉路電視片段，包括「銳眼計劃」下政府安裝的閉路電視，經深入分析，發現4名匪徒在犯案前，已於深水埗楓樹街公園鎖定受害人，並在附近便利店購買口罩，再尾隨受害人乘坐小巴至黃大仙彩虹道犯案。

黃大仙警區反三合會行動組督察周俊軒交代案情。（黃偉民攝）

警方於案發7日內鎖定兩名嫌疑人身份，並於6月27日分別在深水埗及秀茂坪拘捕兩名非華裔男子，年齡分別為15歲及19歲，報稱為學生及速遞員。警方搜查兩人住所後，發現他們犯案時所穿著的裝束，兩人目前正被扣查，稍後將被落案起訴，而今次行動未有起回任何贓物。初步調查顯示，4名匪徒均為非華裔，年紀相若，調查仍在進行中。

警方強調，對任何類型的暴力案件都採取零容忍態度，將果斷行動，將不法分子繩之以法。警方重申「行劫」罪是嚴重罪行，根據香港法例《盜竊罪條例》，一經定罪，最高可被判處終身監禁，切勿以身試法。