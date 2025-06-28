邱德根家族汀九大宅遇竊　失$30萬古董及Dior等名牌衣物

邱德根家族大宅發生爆竊案。今午（28日）約5時37分，由已故遠東銀行始創人邱德根及其家族持有、位於深井汀九悠麗路8號大宅錦柏豪苑，其中一座獨立屋懷疑遇竊，屋內有搜掠痕跡，有人報警求助。警員接報到場調查，現場消息指，經初步點算後，有總值約30萬元的古董及Dior等名牌衣物被盜。現場所見，一名女子在場了解情況及協助調查，據知為邱德根獨女邱美琪。警方將案件列作「爆竊」，交由荃灣警區刑事調查隊第一隊跟進。



深井錦柏豪苑一獨立屋遭爆竊，一名女子在場協助警員調查，據知為邱德根的獨女邱美琪。（梁偉權攝）

據知獨立屋過往曾經出租，租客退租後，戶主只利用大宅擺放雜物，並安排傭人間中到場清潔。68歲女戶主今日返回大宅時發現被爆竊，遂報警求助。

深井錦柏豪苑一獨立屋遭爆竊，警員到場調查。（梁偉權攝）

翻查資料，錦柏豪苑共有16棟獨立屋，均由邱德根及其家族私人持有。2015年，邱德根本人亦是在錦柏豪苑的獨立屋寓所內被發現暈倒，送往仁濟醫院搶救後終告不治，享年90歲。

深井錦柏豪苑一獨立屋遭爆竊，警員到場調查。（梁偉權攝）

錦柏豪苑過去亦多次發生爆竊案。2019年3月，有賊人疑撬窗潛入其中一間屋內，再撬開夾萬，盜去6隻手錶，共值約50萬元。

去年12月，亦有人撬開錦柏豪苑其中一座空置建築物的窗戶並入內搜掠，盜去一批衣物。據知當時有閉路電視顯示，賊人在由靠屯門公路的山坡，破壞圍欄潛入屋苑犯案。