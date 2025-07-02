麥當勞MMA｜目擊者指兩人疑碰撞　有人爆粗斥睥乜嘢　變毆鬥爆缸

深水埗欽州街一麥當勞今晚（2日）發生襲擊案，網上瘋傳影片拍得事發一刻，一名赤腳男不斷揮拳打向對方頭部，格仔衫男被毆約10拳後跌倒坐地，再用對方3下膝撞連擊面部，格仔衫男被撞至後腦猛撼牆壁，面腫甩牙送院。



《香港01》晚上到涉事麥當勞了解，目擊者雄哥透露，當時兩人在水機旁，懷疑因為碰撞問題起爭執，其間有人以黑社會口吻稱「睥乜X嘢呀！」，之後兩人便開始打鬥。其中一人起初被打至倒地，之後起身反擊，瘋狂毆打對方，雄哥形容雙方打至「爆晒缸呀！」，最終麥當勞協助報警處理，一人受傷送院，另一人則逃離現場。



目擊者雄哥向《香港01》透露，當時兩人在近水機位置，疑因碰撞問題起爭執繼而互毆。他形容雙方打到「爆哂缸」。（王譯揚攝）

目擊者表示，當時兩人在水機附近，疑因碰撞問題起爭執繼而互毆。（王譯揚攝）

兩人起初互相拉扯。（facebook／Nero Chung 車cam L（香港群組））

網上瘋傳一段影片，可見兩名男子在深水埗欽州街一麥當勞內互拉扯，其間赤腳男不斷揮拳打向對方頭部，格仔衫男嘗試用雙手格擋不果，最後毫無還擊之力下被一面倒遭拳毆，被毆約10拳後，終跌倒坐在地上用雙手掩頭，狀甚痛苦。赤腳男卻再乘勝追擊，再用3下膝撞連擊對方面部，格仔衫男被撞至後腦猛撼牆壁，影片就此結束。

赤腳男揮拳打向對方頭部，格仔恤衫男亳無還擊之力，被一面倒拳毆。（facebook／Nero Chung 車cam L（香港群組））

警方表示，今日（2日）晚上7時07分接獲報案指，深水埗欽州街78號一餐廳內有人打鬥。救援人員接報到場，發現一男子面部紅腫及一隻牙飛脫，由救護車送往明愛醫院治理。警方將案件暫列作「襲擊致造成身體傷害」調查。

格仔衫男終被毆至坐在地上，用雙手掩頭狀甚痛苦。（facebook／Nero Chung 車cam L（香港群組））

赤腳男則乘勝追擊，再用膝撞重擊對方面部，格仔衫男被撞至後腦猛撼牆壁。（facebook／Nero Chung 車cam L（香港群組））