深水埗劏房雙屍｜同母異父弟長期照顧智障姊　疑厭世燒炭亡

深水埗今早（2日）發生雙屍命案，警方接獲一名男子報案，指租客失去聯絡，上門尋找揭發一男一女倒斃深水埗福榮街63-69A號唐樓劏房單位內。救護員到場證實兩名事主死亡。警方在現場發現一盆燒過的炭，懷疑有人燒炭尋短。



消息稱，兩名死者為同母異父姊弟，兩人同住於涉案單位，姓尹（41歲）姊姊持行街紙，且智力有問題，需姓梁（33歲）弟弟長期照顧，懷疑有人因此厭世而燒炭自殺。案件暫交由深水埗警區重案組第一隊跟進。據了解，涉案家庭不是社會福利署社工跟進個案。社署回覆《香港01》查詢時表示，當區綜合家庭服務中心社工正嘗試尋找死者的家人，以提供適切協助。



深水埗福榮街福星樓一對姐弟倒斃劏房內，仵工晚上到場，將男死者（左）和女死者（右）遺體送往殮房。（林振華攝）

社署稱，一直致力照顧長者及殘疾人士，並於近年推出一系列措施，以加強支援護老者及殘疾人士照顧者，包括於2023年9月推出24小時服務的照顧者支援專線182 183，提供即時諮詢、輔導、外展、緊急支援及轉介服務等，並為有需要的長者和殘疾人士配對暫託服務，及按需要提供交通津貼、護送等支援；於2023年11月推出一站式照顧者資訊網，內容涵蓋為長者／殘疾人士及其照顧者提供的服務、照顧技巧，以及為照顧者提供的社區活動和資源等。

+ 1

另外，社署擴展「地區服務及關愛隊伍–支援長者及照顧者計劃」，於2025年4月把計劃由荃灣及南區兩個試點擴展至全港18區，由關愛隊協助辨識有需要幫助的獨老和雙老住戶、護老者和殘疾人士照顧者，向他們提供關愛及支援服務，包括介紹社會福利服務及社區資訊、轉介合資格的長者和殘疾人士安裝及使用室內緊急召援系統（俗稱「平安鐘」），以及將有需要的個案轉介至社會福利服務單位跟進。

署方亦擴展暫託服務網絡，分別自2023年10月及12月起，約20間「私營殘疾人士院舍買位計劃」院舍和約140間參與改善買位計劃的私營安老院，在住宿暫託宿位出現空置時，分別為社區內有需要的殘疾人士和長者提供日間暫託服務。2024年12月起，約120間參與「長者社區照顧服務券計劃」的服務單位，由只為社區券持有人提供「中心為本」的日間照顧服務，擴展至為任何有需要長者提供日間暫託服務，讓照顧者更能按需要選擇就近的暫託服務地點。

同時，政府於2024-25年度向「樂齡及康復創科應用基金」額外注資10億元，並擴闊基金的用途至適合家居使用的樂齡科技產品。合資格安老及康復服務單位可申請購置合適的科技產品，供長者、殘疾人士及其照顧者借回家中使用，以改善長者和殘疾人士的生活質素，減輕照顧者的負擔和壓力。

由2023年10月起，政府亦把「為低收入家庭護老者提供生活津貼計劃」及「為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼計劃」，納入政府恆常資助，為沒有領取綜合社會保障援助或長者生活津貼的低收入家庭的護老者／殘疾人士照顧者提供現金生活津貼，以補助其生活開支。

至於「護老同行」計劃，亦自2023年10月起將擴展至涵蓋殘疾人士及其照顧者，並更名為「與照顧者同行」計劃，為期3年。計劃透過社署津助的長者中心及康復服務單位，為前線物業管理人員提供培訓，讓他們掌握如何辨識及協助有需要的長者、殘疾人士及照顧者，並熟悉區內福利服務，以便在有需要時能及早聯繫社區資源。

行政長官在《2024年施政報告》宣布，政府會研究建立跨專業、跨機構的護老者和殘疾人士照顧者資料庫，識別高風險個案，及早介入支援。資料庫初步會包括年老照顧者及低收入照顧者。政府正與相關部門商討如何設計數據分享方案，以符合《個人資料（私隱）條例》的要求，並爭取在本年內展開相關的試點計劃。推出試點計劃一段時間後，政府會評估試行情況並考慮是否適合擴闊資料庫的涵蓋範圍至其他高風險群組。政府期望透過資料庫及早識別高風險個案，具針對性地介紹合適支援服務，並在緊急情況下主動作出適當介入。

現場是福星樓一個單位。（翁鈺輝攝）

據悉，姓關（59歲）業主因為租客失聯，於今早約11點30分丁福榮街63-69A號唐樓劏房單位查看，到達後發現無人應門，開鎖後發現兩名住客昏迷不醒，於是報警求助。救護員到場證實兩名事主死亡。法醫下午到場初步檢驗遺體，調查人員在場搜證至傍晚離開。仵工晚上約9時到場，將遺體送至殮房。

+ 2

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288