「喜居」奪命火｜頂層單位起火　男住戶疑逃生期間失足墮斃平台

深水埗發生奪命火警，醫局街155至161號「喜居」28樓頂層一個單位起火，男住戶懷疑走火期間失足墮樓斃命。消防相信火警期間單位只有男死者一人，死者家屬今日（3日）早上趕到了解時傷心落淚。消息稱，火警起因懷疑是充電器短路。



旺角消防局高級消防隊長黎樂豐在場稱，消防處於凌晨4時11分接獲報告，指深水埗醫局街161號「喜居」28樓一個單位發生火警，消防員於接報4分鐘後到達現場，調派10架消防車、3架救護車、58名消防及救護人員，動用兩條喉及兩條煙帽隊灌救。

火場面積約6米乘5米，行動中消防疏散2人，另外有58名人士自行疏散至安全地方。

喜居28樓頂層一個單位發生火警，男住戶疑走火期間墮樓斃命。（鄭嘉惠攝）

消防在3樓平台發現一名男子人事不省，他在現場被證實死亡，不排除他走火期間失足墮跌下。

至上午10時15分左右，死者遺體由仵工移殮房，死因有待確定。

現場消息稱，火警初步懷疑是充電器短路。據了解，有相機的鋰電池在客廳充電中，懷疑短路引起火警，客廳及房間均告燒焦，其中客廳情況最嚴重，初步相信起火原因沒有可疑。

男事主壓毀帳篷墮平台身亡，警員在場調查。

獨居28樓一單位的許女士，與死者為鄰，但不認識對方。她憶述走火警經過稱：「我聽到火警鐘，開門見有濃煙，就走返入屋報警，話畀佢哋聽好大煙。」稍後她由到場消防員帶落樓，並沒受傷。她形容火警期間嗅到燒膠味：「似燒着電器、垃圾嗰啲味。」

許女士形容火警期間大煙，要折返家中報警求救。（鄭嘉惠攝）

許女士由消防員帶落樓。（陳永武攝）

涉事單位火光熊熊。（讀者提供影片截圖）

涉事單位火光熊熊。（讀者提供影片截圖）

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