海關檢冒牌貨值$7200萬　歷來海運最高　包括8000多件世冠盃球衣

海關打擊海路入境冒牌物品，過去兩星期偵破共36宗案件，檢獲超過15萬件冒牌貨，巿值約7,200萬元，是歷年針對海路運輸冒牌物品行動中緝獲最高巿值的一次。檢獲的冒牌貨，包括參與美國「世界冠軍球會盃」的球隊波衫。



海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組高級調查主任楊鐵楓稱，海關由5月28至6月27日採取代號「海盾」、打擊以海路跨境運輸及供應本地冒牌物品活動的執法行動，共偵破36宗案件，檢獲超過15萬件冒牌物品，巿值約7,200萬元，拘捕5人（42歲至66歲）。

他指海關根據情報分析，顯示不法份子更頻繁地利用海路走私冒牌物品，於是重點檢查不同物流中心高風險海路轉口貨物，多次視察、鎖定及搜查全港不同地區，主要處理海路貨運的拆貨場和物流公司而偵破該些案件，檢獲的物品均運往海外，包括南美、中東及南亞等地區。

海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組高級調查主任楊鐵楓簡報案情。（蔡正邦攝）

楊鐵楓簡述其中兩宗涉及本地派送及經由本地公司轉運冒牌物品的案件稱，6月5日海關在葵涌一物流公司檢獲120件冒牌物品，包括無線耳機及喇叭，得悉準備送往旺角區一間零售商店。海關翌日在該店拘捕一名45歲收貨男子，並在店內檢獲另外20件同類冒牌物品。此案檢獲共140件冒牌物品，巿值26萬元。該些產品質素高，抄襲正貨的商標及外觀設計，仿真度高，售價亦與正貨相若。

另一宗是6月17日偵破，海關在葵涌一物流公司檢獲約500件冒牌物品，包括無線耳機及喇叭，經調查鎖定與一間本地貿易公司有關。翌日在監控遞送行動中，再檢獲300件同類型物品，當場拘捕一名女職員及一名男公司董事，其後再拘捕一名女公司董事；檢獲共800件冒牌貨品，巿值約190萬元。

此案特點是檢獲的物品以低價值為主，例如名牌衣服、鞋履、飾物及手機配件，佔檢獲物品總數八成，其造功及包裝參差，數量龐大，目的地是南美、中東及非洲等地區，估計是成本問題而採取海路做批發生意。

而檢獲的物品中有8000多件冒牌球衣，當中大部份印有6月中至7月中在美國舉行的世界冠軍球會盃，有份參賽歐洲球隊的會徽。波衫造功質量及仿真度相當高，超過一半寄往美洲地區，物品總值約400萬元，相信不法之徒是趁大型賽事期間應巿，海關已成功堵截它們流入巿場。

海關呼籲，市民如發現有冒牌或侵權活動，可致電海關熱線1828080或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑活動。