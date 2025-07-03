4少年結伴行飛鵝山象山　兩人遭蜂群螫傷　同學：針咗半身甩眼鏡

飛鵝山道有行山人士被蜂群螫傷。今日（3日）下午3時許，警方接獲一名少年報案，他指與3名男性友人在飛鵝山道、近扎山道象山一帶遠足。途至距離飛鵝山觀景台約500米處一條小徑時，其中兩人被蜂群螫傷頭、手。警員趕抵同時通知民安隊派員登山協助，幸兩名傷者（均17歲）清醒，由救護車送往聯合醫院治理。案件列作「有人意外受傷」處理。



傷者在消防員協助下，自行行往救護車所在位置。（林子明攝）

據了解，當時4名中五升中六的男生，趁放假結伴遠足。其中兩名無被螫傷的同學表示，他們今早10時從沙田坳出發，事發時途經上址分岔路小徑時，正在睇地圖尋路，惟前面兩位同學「唔小心撞到（蜂巢）」，立即狂奔逃命，並着他們跑走逃生。

4人脫險後仍驚魂未定，「佢哋（兩傷者）被針好多次，起碼針咗半身，有個甩咗眼鏡所以睇唔到路，有少少腫，好在佢哋兩個都冇過敏。」他們又指，蜂巢在樹邊位置，只看到「蜂竇」，但不清楚是何種類。事後他們在觀景台等候人員救援；現場可見，救援人員遞上樽裝水給他們解渴，又向傷者查問有否過敏症狀。

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另一名傷者亦在消防員協助下，自行行往救護車所在位置。（梁偉權攝）