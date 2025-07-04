白雲街駕駛考試中心遇竊　失$1.8萬硬碟等　運輸署：無考生資料

石硤尾運輸署白雲街駕駛考試中心發生爆竊案。今日（4日）早上8時51分，警方接報駕駛考試中心的窗戶損毀，有電腦的中央處理器（簡稱CPU）、固態硬碟（簡稱SSD）和隨機存取記憶體（簡稱RAM）被偷去。



運輸署回覆《香港01》查詢表示，被盜零件來自3部電腦，署方已跟進並確認有關零件沒有儲存任何駕駛考試及考生的個人資料。



運輸署白雲街駕駛考試中心發生爆竊案。（翁鈺輝攝）

警方稱，接獲職員報案，指發現上址窗戶被撬開，一批電腦零件不見了。人員到場經初步點算，相信有約值18,000元的電腦零件不見了。案件列爆竊，交由深水埗警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。

警員到場調查。（蘇樂瑤攝）

運輸署表示，該署人員今早約8時半，返回轄下深水埗白雲街駕駛考試中心時，發現有窗戶損毁，於是報警。警方接報到場調查期間，署方已即時調動流動駕駛考試車輛協助考生登記進行駕駛考試，所有駕駛考試至今如常進行。

經初步點算後，該考試中心有3部電腦的零件被盜走，包括中央處理器、固態硬碟和隨機存取記憶體。署方已跟進並確認有關零件沒有儲存任何駕駛考試及考生的個人資料。運輸署會協助警方調查，並會檢視各駕駛考試中心的保安措施，以防止同類事件再次發生。

警員在場調查。（翁鈺輝攝）