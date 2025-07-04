21歲女子身懷假警察委任證　涉8宗假冒官員騙案被捕　涉款$370萬

警方東九龍總區重案組於本周三（2日）在牛頭角區以「以欺騙手段取得財產罪」拘捕一名21歲姓羅本地女子，並在她身上檢獲一張假冒的警察委任證及一批保密協議。



警方在女疑犯身上檢獲一張假冒的警察委任證。（警方圖片）

警方經搜查後，在被捕人的寓所內找到7份保密協議，相信被捕人涉嫌與今年6月共8宗「假冒官員」電話騙案有關，受害人年齡介乎24至42歲，總損失達370萬元，單一案件涉款最低32萬元，最高涉款超過280萬元。調查相信被捕人或遭誘騙，在收取酬勞的情況下，為詐騙團伙準備保密協議及處理贓款；被捕人現正被扣留調查。

警方一直留意「假冒官員」電話騙案的犯案手法，受害人首先會收到不明來電，聲稱為內地政府部門或執法機構，訛稱受害人涉嫌詐騙或洗黑錢活動。由於騙徒能說出受害人的部分個人信息，令受害人信以為真，因此根據騙徒的指示，透露更多信息以配合調查。為增加騙案的可信性，受害人會被要求與穿著西裝的假冒執法人員簽署保密協議，甚至上繳巨額保證金，以證明自己清白。

警方提醒，市民收到陌生來電時應保持冷靜，不要向未經查核來源的電話透露個人資料，更不要誤信上繳保證金就能證明自己清白。此外，執法機關的招募程序是需要經過正式遴選，並不會單靠網上面試而作出直接委任，並秘密地執行任務。市民如有任何懷疑，可致電警方24小時「防騙易」熱線18222尋求協助。