深水埗棄貓｜環保署「智慧天眼」建功破案　幼貓重生尋獲新家

今年5月3日，深水埗發生揭發棄貓案，一名七旬翁自稱未有能力飼養，狠心將5隻幼貓放入膠袋及打上死結，棄於醫局街天后廟前一個垃圾桶，幸途人驚聞貓叫聲發現報警，救回5命；事後該名七旬翁涉「殘酷對待動物」被捕。



事隔兩個月，環保署今日（7月4日）在facebook專頁透露，成功破案有賴署方安裝的監察攝錄系統監察攝錄系統，「智慧天眼」原意是打擊非法棄置建築廢物，卻意外記錄到棄貓翁的身影，協助警方火速鎖定線索，即晚閃電拘捕疑犯。有關幼貓亦傳來好消息，經愛協收留及照料後，貓貓重獲新生，其中一隻順利找到善心人領養。



貓貓經悉心照料後，健康活潑。（環境保護署facebook)

環保署在帖文表示，署方全港多處安裝監察攝錄系統，其「智慧天眼」不僅打擊非法棄置建築廢物，更聯同警方協作，成守護小動物的神器，協助偵破5月深水埗街頭棄貓案。

署方指，今年5月初深水埗天后廟附近的幼貓棄養案，署方在附近設置了「天眼」，並將相關監控情報轉交警方跟進，警方火速鎖定線索，並於晚上閃電拘捕疑犯，在被捕人屋內再檢取貓隻。

環保署與警方一同前往愛協探望其中一隻獲救的貓貓。（環境保護署facebook)

香港愛護動物協會即時收留及照料貓貓，讓牠們重獲新生。最近，環保署與警方一同前往愛協探望其中一隻獲救的貓貓。經悉心照料兩個月後，現時貓貓健康又活潑，亦已順利找到善心人領養。

環保署與警方一同前往愛協探望其中一隻獲救的貓貓。（環境保護署facebook)

事發今年5月3日早上10時11分，警方接獲途人報案，指深水埗醫局街天后廟前一個垃圾桶內，發現有一個膠袋載着多隻幼貓，懷疑遭人遺棄。警員到場發現膠袋綁上死結，內有5隻幼貓及一對白襪，幸貓隻全部生還。

深水埗警區動物罪案警察專隊同日（3日）晚上約7時，在深水埗區拘捕一名71歲本地男子，涉嫌「殘酷對待動物」，並於其住所檢獲3隻本地成年貓。據了解，有人自稱未有能力飼養，遂遺棄5隻初生的貓隻，他其後獲准保釋。至於相關幼貓經治療後，已交予相關機構人員進行進一步照顧。

▼ 案發後情況 ▼



膠袋綁上死結，內有5隻幼貓及一對白襪。（黃偉民攝）

途人在深水埗天后廟前一個垃圾桶發現幼貓。（黃偉民攝）

途人在深水埗天后廟前一個垃圾桶發現幼貓。（黃偉民攝）