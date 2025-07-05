反詐騙聯盟調查研究：裸聊勒索受害人最細9歲　風險隨教育程度增

反詐騙聯盟（教育）今日（5日）於香港警察學院，舉行成立一周年典禮暨座談會，發表針對青少年的「詐騙易感性評估」調查結果，並邀請來自不同界別的嘉賓以有關數據為基礎，探討如何推動青少年防騙教育的跨界別合作。調查發現，最年幼的裸聊勒索受害人只得9歲；教育程度愈高，受騙風險亦隨之上升。



反詐騙聯盟（教育）成立一周年典禮暨座談會在香港警察學院舉行。

活動共有約200名來自教育界、政策制定部門、執法機構、政府與非政府組織的領袖與夥伴，以及家長和學生參與。座談會由反詐騙聯盟（教育）主席劉慧慧主持，參與嘉賓包括前立法會主席曾鈺成博士、警務處副處長（行動）葉雲龍、個人資料私隱專員鍾麗玲及副數字政策專員（數字基建）張宜偉。劉慧慧在典禮致辭時表示，聯盟的成立，源於反詐騙教育必須奠基於「詐騙風險管理」的核心理念。聯盟不僅是宣導防騙，更系統性地識別風險、分析脆弱環節、預測趨勢，並設計針對性的干預策略，致力打造一個具備「識騙、防騙、抗騙」能力的教育生態圈。

活動上，香港大學計算與數據科學學院榮譽教授林國輝代表研究團隊發表「詐騙易感性評估」調查結果。調查於2025年3月至5月期間推行，涵蓋小學四年級至研究生，共收集了約1萬份有效問卷，為全球首個同類型的大型地區性研究。

主要研究發現包括：騙案報案率偏低，受訪者之中，50.9%未曾向人透露，26.4%曾向家人透露，12.9% 向當局報案，僅5.7%向學校求助；青少年在面對常見詐騙時，對資訊的信任程度及決策的急促性，與受騙風險有高度關聯；在涉及金錢損失的詐騙中，風險承擔傾向亦是重要因素之一；教育程度越高，受騙風險亦隨之上升。

調查亦發現33.1%的受害者曾多次受騙，當中以男性、小學生及對資訊過度信任者為高危群體，最年幼的裸聊勒索受害者只有9歲，反映過往受騙經驗未能有效建立「自然免疫力」，社會需加強公眾教育以提升防騙意識。

反詐騙聯盟（教育）主席劉慧慧（左一）期望聯盟能加強青少年防騙教育及支援。

劉慧慧認為，「詐騙易感性評估」調查結果反映教育界在防騙支援方面仍有巨大空間，聯盟將積極聯繫跨界別機構，探索進一步合作方向，以加強青少年防騙教育及支援。

就「詐騙易感性評估」調查結果，聯盟舉行主題為「數據驅動的反詐騙生態系統：連結教育、政策與執法的跨界對話」的座談會，探討如何將相關的研究結果轉化為具體的風險緩解措施，包括：

一）教育介入策略：設計針對性的防騙課程與校園活動；

二）政策制定參考：以調查結果作為制定青少年網絡安全與防騙政策的依據；及

三）執法與支援機制：優化舉報與及早介入機制及改善支援系統，以減低青少年受騙風險及提升受害後的求助率與復原力。

教育統籌委員會主席黃友嘉致辭時表示，是次活動對幫助年青人提高防範意識及警覺性非常重要。作為教育界的一分子，他認為反詐騙教育是整體教育非常重要的環節，也是教育的基礎，因為教育目的就是教人明辨是非、分辨真偽。

警務處副處長（行動）葉雲龍致謝辭時特別感謝劉慧慧博士及其團隊。他指，「詐騙易感性評估」由反詐騙聯盟（教育）聯同多間大學的教授團隊、教育界團隊及警隊共同合作完成，展現了教育界與學術界在防騙工作上的高度承擔與專業精神。他期望未來反詐騙聯盟（教育）繼續與各界攜手合作，推動防騙教育、加強通報機制、提升市民尤其是青少年識騙及防騙的能力，以建立一個更安全的社會。