警東九龍連續3日打擊危駕醉駕和超速　6司機被捕

警方表示，東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊本周五（4日）至本周日（6日），在區內展開打擊「酒後駕駛」、「危險駕駛」及「超速」行動。行動中，警員共拘捕6名司機及向6名司機發出口頭警告。



東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊本周五（4日）至本周日（6日），在區內展開打擊「酒後駕駛」、「危險駕駛」及「超速」行動，妣共拘捕6名司機。圖為涉案車輛。（警方提供）

特遣隊本周五（4日）在觀塘繞道南行往藍田方向發現一輛私家車高速行駛，並在車群中穿插，期間該私家車被偵測到超過路面限速，最高超過路面限速一倍，警員其後在藍田交通交匯處成功截停該輛私家車。經初步調查，該名38歲姓麥本地男司機涉嫌「危險駕駛」及「超速駕駛」被捕。

行動中，警員亦在觀塘鯉魚門徑附近截查一輛形迹可疑的私家車，經初步調查後，車上一名38歲姓王本地男司機涉嫌「欠交交通罰款」而遭通緝被捕。同日晚上，警員亦在觀塘鯉魚門道發現一輛私家車搖擺不定，懷疑該私家車的司機酒後駕駛，遂上前截查。經初步調查，該名46歲姓魏本地男司機涉嫌「酒後駕駛」被捕。

東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊本周五（4日）至本周日（6日），在區內展開打擊「酒後駕駛」、「危險駕駛」及「超速」行動，妣共拘捕6名司機。圖為涉案車輛。（警方提供）

此外，警員大約本周六（5日）凌晨零時在觀塘連德道一帶進行巡邏，發現一輛私家車形跡可疑，遂上前截查，警員其後該私家車男司機身上檢獲約一克懷疑可卡因，總市值約1,200元。警員遂涉嫌「管有危險藥物」拘捕該名37歲姓鄭本地男子。

同日凌晨約3時，警員在巡經黃大仙彩虹道時拘捕一名48歲姓楊本地男司機，涉嫌「酒後駕駛」。警員同晚約10時在巡經觀塘鯉魚門道時拘捕一名53歲姓方本地男司機，同樣涉嫌「酒後駕駛」。所有被捕司機已獲准保釋候查，須於七月下旬向警方報到。

警方會繼續加強執法，打擊相關警方亦呼籲各駕駛人士，酒後駕駛、超速及危險駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。警方強調，對所有毒品活動均採取零容忍態度，並會繼續進行打擊毒品行動。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。