海關連破兩宗航空旅客販毒案　檢$430萬大麻花、可卡因　拘2男女

海關昨日（5日）在香港國際機場破獲兩宗旅客販毒案，分別從泰國曼谷及法國巴黎飛抵本港的寄艙行李及背包中，檢獲6.1公斤懷疑大麻花及3.7公斤懷疑可卡因，總市值約430萬元。



兩宗案件中，海關共拘捕1男1女。據了解，其中包括一名27歲外籍無業男子，他報稱收取約1萬泰銖（折合約2,400港元）及500港元作為這次旅行的費用。



兩宗案件中，海關共拘捕1男1女。據了解，其中包括一名27歲泰籍無業男子，他報稱收取約1萬泰銖（折合約2,400港元）及500港元作為這次旅行的費用。（王譯揚攝）

海關毒品調查科調查主任陳綺琪稱，首宗案件發生於昨日，人員揀選一名從泰國曼谷飛抵香港的外籍男旅客。清關期間，於其背囊內發現該批6.1公斤懷疑大麻花，並隨即將該名男子拘捕。被捕男子27歲，報稱無業，他已被控以一項販運危險藥物罪，將於明日（7日）在西九龍裁判法院提堂。

第二宗案件同樣發生於昨日，人員揀選一名從法國巴黎飛抵香港的本地旅客進行清關，於其寄艙行李內檢獲該批3.7公斤懷疑可卡因，並隨即拘該名女子。被捕女子50歲，報稱無業。海關表示，將繼續積極調查毒品來源，不排除稍後會有進一步拘捕行動。

行動中，海關來獲6.1公斤懷疑大麻花及3.7公斤懷疑可卡因，總市值約430萬元，並拘捕1男1女。（王譯揚攝）

陳綺琪續稱，首宗案件中，販毒集團在旅客的隨身背包內放置各種日常用品及零食，企圖以正常行李物品作為掩飾進行運輸；第二宗案件中，販毒集團將毒品藏於寄艙行李的夾層內，並在行李箱內放置各種日常用品，企圖以僥倖心理逃避檢查，然而海關透過精準的風險管理，識別高風險旅客，並運用X光檢測技術迅速發現異常，再結合深入的開箱檢查，成功揭發販毒集團利用航空旅客行李運毒的手法，從源頭堵截毒品流入香港。

海關重申，將繼續監察販毒集團的活動趨勢，適時調整執法策略，並加強與海外執法機關的合作，以高效打擊跨境販毒活動，並向呼籲市民毒品對個人、家庭及社會的禍害極深，任何人均應對毒品說不。市民應提高警覺，切勿受任何人聘請或委託，貿然運送受管制物品進出香港。特別是在未確定行李或物品屬性的情況下，切勿輕率協助他人運送。海關強調，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。