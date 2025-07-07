有片｜長沙灣非裔男拉扯黑衣男傳電擊聲響　街坊憂慮或持電槍犯案

長沙灣日前發生街頭爭執事件，周六（5日）深夜11時54分，街坊目擊兩名非華裔男子在長沙灣港鐵站A3出口外激烈爭執，其中一人手持發光電筒型的物體，於是報案。警員到場兜截未有發現，列作糾紛處理。



網上流傳一條5秒片段，可見一名非裔男子與一名黑衣男，在長沙灣青山道一間超市外糾纏，期間傳出電擊聲響，黑衣男隨即倒地。街坊憂慮有人手持電槍，更懷疑該人並非首次犯案。



網上流傳一條5秒片段，可見一名非裔男子與一名黑衣男，在長沙灣青山道一間超市外糾纏。（網上影片截圖）

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據了解，一名非裔男子與一名非華裔男子在港鐵長沙灣A3出口外發生激烈爭執，其中非裔男似乎手持一個發光電筒型的物體，引起28歲女街坊懷疑，於是報警。

警方到場向報案人查詢，報案人指相信二人只是發生爭執，沒有人受傷，而兩名事主已經自行離開。警員在上址一帶進行兜截沒有發現事主二人，案件暫列糾紛。

兩名男子在街頭糾纏的影片引起街坊熱議，認為非裔男持有電槍，擔心有人並非首先犯案。（fb/長沙灣街坊）

昨晚（6日）非裔男子與一名黑衣男在街頭糾纏的影片在網上流傳，可見戴白色帽、穿白色恤及白鞋的非裔男子，與一名男子長沙灣青山道一間超市外糾纏，期間傳出電擊聲響，黑衣男隨即倒地。

兩名男子在街頭糾纏的影片引起街坊熱議，認為有人手持電槍，更懷疑該人並非首次犯案。片中拍攝到的超市職員表示不清楚事件，指暫未有警員前來了解。