海關截往澳門走私內河船　檢$3,400萬魚翅燕窩壯陽藥雪茄

海關於今年6月27日，在香港西北面水域截獲一艘前往澳門的內河船，其後經搜查後檢獲約3,400萬元的魚翅、水煙膏、燕窩、雪茄及口服壯陽藥等，走私分子將該批物品混入正常報關的貨物，企圖魚目混珠。



海關會將檢獲的魚翅交由漁農自然護理署作檢驗，確認是否涉及瀕危物種。船上5名船員均為船公司僱員，負責船務及駕駛。海關將繼續調查貨物的擁有人、寄貨人以及最終收貨人，不排除稍後有拘捕行動。



海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任何廷俊（左）及港口及海域科海域行動組署理高級督察蔡子鋒（右）交代案件。（陳浩然攝）

今年6月27日傍晚約7時，海關區域巡邏船在香港西北面水域，截查一艘正前往澳門的內河船。當時船上有5名內地船員，關員在船艙內發現載有大批散裝貨物，惟船員只能提供一份簡單文件，海域科海域行動組署理高級督察蔡子鋒指，人員相信該份文件未能夠充分顯示船上的貨物內容，海關隨即押解該艘船去到海關屯門船隊基地，徹底檢查船上貨物。

關員經搜查後，在船上緝獲一批未列艙單貨品，包括超過57萬件懷疑藥劑製品、1,500公斤魚翅、47公斤水煙膏、42公斤燕窩、38公斤雪茄及1,380部手提電話，市值約港幣3,400萬元。案件隨後交由海關有組織罪案調查科跟進調查。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任何廷俊表示，案中檢獲的魚翅將交由漁農自然護理署檢驗，確認是否涉及瀕危物種。緝獲的懷疑藥劑製品當中，超過55萬件為壯陽藥及治療性功能障礙相關的產品，包括口服藥、糖果及啫喱。惟該批口服藥沒有任何香港註冊編號。

海關經搜查後在船上緝獲一批未列艙單貨品，市值約港幣3,400萬元。（陳浩然攝）

經初步調查發現，船上5名船員均為船公司僱員，負責內河船的船務及駕駛內河船。海關會繼續跟進調查貨物的擁有人、寄貨人以及最終收貨人等。案件仍在調查當中，不排除有拘捕行動。何廷俊表示，案中不法分子將走私貨物，收藏在大批正確報關的貨物當中，企圖瞞天過海，但最終徒勞無功，被海關人員所發現。據悉，他們報稱載有日用品，包括食物及衣服等。

海關提醒市民，切勿購買或者服用不明來歷的產品。香港所有的藥劑製品必須有註冊編號，註冊編號的格式是「HK-」後連接一組5位數字。任何沒有註冊編號的藥劑製品或產品，成效及安全均不獲保證。

海關會繼續透過風險評估和情報分析嚴厲執法，打撃跨境走私活動。走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。