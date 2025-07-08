老鳳祥屯門店3年前內部疑揭失竊　22件鑽石被偷龍轉鳳　總值250萬

《香港01》接獲報料，指老鳳祥銀樓（香港）內部於2022年4月發現有分店貨品出現問題，其中屯門分店有20件真鑽石貨品，疑被換成莫桑石（人造鑽石），總值逾250萬港元。事發後老鳳祥就此事報警處理。《香港01》就事件向老鳳祥查詢，但職員表示不作回應。警方指2022年7月27日接獲一宗「盜竊」案，案件由屯門警區重案組第二隊跟進，暫未有人被拘捕。 至於海關則指沒有接獲相關舉報。



據報料人士透露，事件發生於2022年4月，當時老鳳祥銀樓有分店經理每月清點貨物時，發現個別貨品有異，例如貨品種類或重量與刻印資料不符，遂向總部反映問題。總部接獲報告後，隨即要求所有分店抽查貨品。最終經調查後，7月時確認屯門分店一共22件鑽石首飾，包括鑽石吊墜、鑽石耳環、鑽石戒指，變成了莫桑石，涉款約250萬港元。據了解，屯門分店經理其後報警求助，暫未有市民報案。

屯門老鳳祥銀樓2022年內部疑揭發失竊案，有鑽石被換成莫桑石。（王譯揚攝）

本報電郵及致電老鳳祥查詢 職員表示不作回應

《香港01》於2025年6月5日以電郵方式向老鳳祥查詢事件，包括公司有否進行內部調查、涉事問題貨品有否流出市面、以及有沒有顧客曾反映購買到問題貨品等，但未獲任何回應。本報其後再致電查詢，職員亦表示不作回應。記者今日（8日）再到涉事分店了解，職員稱不知道有關事件，亦沒見過有警方到場調查，其後拒絕再作回應。

警方接獲盜竊案：暫未有人被捕 海關沒接獲舉報

《香港01》亦就上述案件向警方及海關查詢。警方指，警方於2022年7月27日接獲一宗「盜竊」案。案件由屯門警區重案組第二隊跟進，暫時未有人被拘捕。海關回覆指，沒有接獲相關舉報，如接獲舉報並發現違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。

屯門老鳳祥銀樓2022年內部疑揭發失竊案，有鑽石被換成莫桑石。（王譯揚攝）

消委會不評論個別個案 近年共接獲78宗懷疑珠寶假貨的投訴

消費者委員會回覆指，一般不會評論個別個案，如接獲消費者投訴，會按既定程序處理。而由2022年至2025年6月，消委會共接獲78宗有關於珠寶而性質涉及懷疑假貨的投訴個案，涉及金額合共 $596,370，當中涉及最高金額的個案為$151,000。

消委會曾於第578期《選擇》月刊，詳細介紹如何分辨實驗室培育鑽石及天然鑽石，當中提及立方氧化鋯（Cubic Zirconia，亦被稱為「蘇聯石」）及莫桑石（Moissanite）為兩種鑽石仿製品。GIA的專家表示，該兩種材質均能模擬出類似於天然鑽石和實驗室培育鑽石的外觀，但化學及物理特性並不相同。

例如莫桑石的色散為0.104，是鑽石（0.044）的兩倍多，而色散是影響寶石火彩的其中一個因素；因此在強光照射下，莫桑石分散出的彩光可能比鑽石多。然而莫桑石的另一特性是雙折射，故當凝視莫桑石時，可能會發現稜線出現重影的現象。因此，仿製鑽石只是外觀與天然鑽石或實驗室培育鑽石非常相似的產品，但並不具備相同的特性。