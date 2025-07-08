大角咀男踢波暈倒｜事主落場10分鐘突倒地　波友跑逾200米尋AED

今午（8時）約3時15分，一名66歲姓羅男子在大角咀櫻桃街公園的人造草地足球場踢波，懷疑不適，突然昏迷倒地，波友見狀報警求助，更即場為羅男以心肺復甦法（CPR）施救。救護員其後到場，將仍然昏迷的羅男送到廣華醫院搶救。



《香港01》記者事發返回現場了解，有目擊波友稱，羅男落場約10分鐘後，突然於禁區對開位置暈倒，意識渙散，無法講出姓名。其他波友除即時為羅男急救外，亦有人欲尋找自動心臟除顫器（AED）協助施救，惟於球場對開簽場處尋找不果，唯有跑到約200多米外的球場辦事處求救，男職員攜帶AED趕抵時，已有救護員到場施救。翻查「AED搵得到」網上資訊平台，距離涉事球場最近的AED，位於球場旁的理工大學西九龍校園LG層，該處距離球場直線距離約數十米。



事發時，身穿紅色波衫的事主已倒臥球場草地，不省人事。（讀者提供）

現場波友李先生表示，與暈倒的羅男並不相識，只知他是與另一名波友結伴前來。事發時，羅男突然暈倒，其他波友見狀立即上前攙扶及喚醒他，奈何羅男已經意識渙散，無法講出姓名。

另一名波友梁先生憶述，事發時羅男已落場約10分鐘左右，當時他站於禁區對開位置，突然暈倒，其他人於是報警求助。梁補充，在場兩隊球隊是志同道合的朋友，認為今天天氣不算炎熱，遂訂場相約此地踢波。

波友梁先生憶述，事發時羅男已落場約10分鐘左右，當時他站於禁區對開位置，突然暈倒，於是報警求助。（梁偉權攝）

羅男倒地後，有波友欲尋找AED協助施救，「我當時去咗打電話（報警），亦都撲咗出去想攞AED」，惟足球場對開簽場處並無設有AED，只好折返現場。當時球場職員告知，距離球場200多米的辦事處外有AED，「（職員）只係話俾我哋知，唔係帶我哋去，我哋自己跑過去。阿婆做清潔，點帶我哋去，點跑啫？.......我哋去到攞咗AED機，嗰陣（救護）電單車嚟咗。」

現場消息指，波友趕抵辦事處後，有職員得悉情況，已立即帶同AED，與求助人一同跑往現場，但抵達時已有救護員為事主急救，故未有使用職員帶來的AED。波友憶述，事主被送上救護車時已昏迷。

事主暈倒後，有波友（左）嘗試尋找AED機協助施救。（梁偉權攝）

根據消防處「AED搵得到」網上資訊平台，除球場200多米的辦事處外，櫻桃街公園附近還有至少3部AED。最接近的AED，則位於球場旁邊的理工大學西九龍校園LG層，與球場直線距離約數十米。

消防處於2021年6月正式公布「AED 睇得到 用得到」計劃，並推出「AED搵得到」網上資訊平台（https://es.hkfsd.gov.hk/care/zh-hant/location/），期望透過逐步增加便利公眾取用的自動心臟除顫器（AED）及提供相關參考資訊，讓巿民在遇到緊急情況時，更容易找到除顫器使用，拯救生命。

一名約60歲男子於櫻桃街公園的足球場踢波期間暈倒。（鄧海興攝）

事主陷入昏迷，被送往廣華醫院搶救。（梁偉權攝）