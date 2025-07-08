13歲中一生涉收$4000販毒被捕　警搜旺角住所檢$53萬冰毒Happy粉

警方根據情報及深入調查，於昨日（7日）在旺角白布街搗破一個毒品儲存倉，在單位內檢獲約1公斤懷疑冰毒，以及約6克懷疑俗稱 「Happy粉」的混合毒品，市值共約53萬港元。



警方以「販運危險藥物」罪拘捕了一名13歲本地男童。經警戒下，有人承認為賺快錢，鋌而走險進行販毒。據悉，男童在社交媒體被招攬，收受4,000元報酬販毒。



黃大仙警區反三合會行動組偵緝督察周俊軒交代案情。（左朗星攝）

黃大仙警區反三合會行動組經過深入的調查及分析，鎖定一個位於旺角白布街的毒品儲存倉，昨日（7日）下午展開反毒品拘捕行動。探員在一個住宅單位的走廊，截查一名13歲男童，其後他與母親的住所內，搜獲大約1公斤的懷疑冰毒和大約6克懷疑俗稱「Happy粉」的混合型毒品，市值共約53萬港元。

黃大仙警區反三合會行動組偵緝督察周俊軒指，警方經調查後，以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕該名正就讀中一的13歲本地男童，他現正被拘捕調查，稍後將被落案起訴。經警戒下，有人承認為了賺快錢而販毒。據悉，男童在油尖區內讀書，與母親同住涉案單位，男童在網上社交媒體被招攬，收受4,000元報酬販毒。

警方提醒青少年，年輕並不是法庭判刑減刑的因素，學生販毒亦可以被重判。販毒危險藥物為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰500萬港元和終身監禁。至於利用青少年販毒者一經定罪，警方亦可以根據《危險藥物條例》第56A條，就其判刑向法庭申請加刑，市民切勿以身試法。

暑假將至，警方呼籲年青人切勿吸食毒品；另外在選擇工作期間應留神，切勿為賺快錢而從事不法行為，包括販毒。 家長亦應在暑假期間，多留意子女的生活，並向他們傳遞一些正確的價值觀，防止誤交損友。