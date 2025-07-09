尖沙咀6車意外│貨車被的士攔腰撞失控剷上石壆　碎石擊中4車釀4傷

尖沙咀發生車禍。今日（9日）凌晨3時許，一輛中型重貨車沿柯士甸道往軍營方向行駛，另一輛的士則沿廣東道往深水埗方向行駛。兩車途經柯士甸道和廣東道十字路口時，懷疑有車衝燈，其中的士攔腰撞向貨車。由於衝力頗大，的士被撞至調頭，車頭嚴重損毀；貨車更失控撞向左邊鐵欄，繼而剷上路中分隔石壆。



貨車擱在石壆上，車頭懸空；石壆粉碎飛出大量碎石，打中對面線兩輛寶馬和Tesla私家車、及另外兩輛的士。其中一輛的士，車尾車窗更被碎石擊穿，一名乘客頭部被擊中受傷。車禍共致4人受傷，救護員接報到場提供初步治理，隨後將傷者送院。



警方封鎖現場調查車禍原因，初步懷疑有人可能看錯燈號肇禍。



涉事貨車仍在擱在石壆上，險壓毀對面線的士，碎石散落一地。（陳永武攝）

就現場所見，涉事貨車仍在擱在石壆上，險壓毀對面線的士，碎石散落一地。和貨車相撞之的士，車頭嚴重損毀，事後橫亘路中。4名傷者中，有1男1女的士乘客傷勢較重，分別躺在救護床上，以及頭部需要包紮。

和貨車迎頭相之的士司機在場協助警方調查。（陳永武攝）

和貨車迎頭相之的士車頭嚴重損毀，事後橫亘路中。（陳永武攝）

事件中，有兩輛的士受到波及，其中一名孫姓的士司機憶述當時驚險一刻，「貨車喺我前面，跟住打橫移」，當時自己「嚟唔切反應」，慶幸「個壆夠高，如果唔係，命都無」。

孫姓的士司機憶述當時驚險一刻，「貨車喺我前面，跟住打橫移」，當時自己「嚟唔切反應」，慶幸「個壆夠高，如果唔係，命都無」。（陳永武攝）

至於另一名葉姓的士男司機，其的士車窗被碎石擊穿，男乘客被擊傷登上救護車，葉表示，當時一眾車輛沿柯士甸道往九龍公園方向行駛，駛至上址時按照燈號停下，自己不清楚事發經過，只聽到「砰」一聲巨響，涉事貨車「衝埋嚟上埋壆」，葉形容「大劑」，車輛無法閃避。